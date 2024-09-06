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Сегодня, 15:02

Прокуратура Свердловской области направит в суд дело о хищении 1 млрд рублей у более чем двух тысяч пайщиков кредитных кооперативов

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у 2 тыс. 197 пайщиков более 1 млрд руб. и легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено в отношении председателя правления кредитных потребительских кооперативов. Мужчина обвиняется в совершении преступлений в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый, являясь председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский», КПК «Первый Северный», заключал с пайщиками Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, а также ХМАО-Югры, договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов, гарантируя получение высокого дохода. Однако свои обязательства председатель правления кооперативов в полном объеме не исполнил, распорядившись финансовыми средствами по своему усмотрению.

Дело будет рассматриваться по существу в Ревдинском городском суде.
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