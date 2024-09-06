Прокуратура Свердловской области направит в суд дело о хищении 1 млрд рублей у более чем двух тысяч пайщиков кредитных кооперативов

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ...06.09.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении средств нацпроекта «Образование» на сумму свыше 4,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение ...27.08.2024 В Каменске-Уральском экс-председатель потребкооператива приговорена к 9 годам лишения свободы за хищение у пайщиков 488 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. В Каменске-Уральском вынесен приговор бывшему председателю кредитного потребительского ...06.06.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...07.03.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...