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03.09.2024

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств маткапитала на сумму свыше 19 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении семи участников организованной преступной группы (ОПГ), которые обвиняются в хищении средств материнского капитала на сумму свыше 19,4 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, житель Каменска-Уральского, являясь председателем кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Семейная касса», с целью хищения средств федерального бюджета при получении материнского капитала организовал группу, в которую привлек бухгалтера КПК «Семейная касса», а также пятерых знакомых, имеющих опыт риелторской деятельности.

Так, с апреля 2017 по ноябрь 2021 года члены группы подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Общая сумма похищенных средств, документы на получение которых подавались в отделения Пенсионного фонда в Свердловской области и Севастополе, составила свыше 19,4 млн руб.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях члены ОПГ обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, организованной группой, в крупном размере» и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ «Покушение на мошенничество при получении выплат, организованной группой».

Материалы уголовного дела направлены в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.
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