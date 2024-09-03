Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств маткапитала на сумму свыше 19 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...27.12.2023 В Каменском районе суд рассмотрит уголовное дело о растрате сотрудниками МУПа свыше 19,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Прокуратура Каменского района направила в суд уголовное дело в отношении бывших ...07.11.2023 Свердловский областной суд рассмотрит дело о разбойных нападениях и хищении у иностранных граждан свыше 53,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...28.07.2023 В Екатеринбурге осудили руководителя ОПГ за мошенничество в сфере автострахования на 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...31.10.2019 Троих жителей Нижнего Тагила обвиняют в хищении из банкоматов свыше 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...