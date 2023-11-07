Свердловский областной суд рассмотрит дело о разбойных нападениях и хищении у иностранных граждан свыше 53,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти мужчин, которые, по версии следствия, создали банду для совершения нападений на иностранных граждан с целью хищения принадлежащего им имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, обвиняемый 1991 года рождения и его брат в феврале 2013 года создали организованную устойчивую вооруженную группу (банду) из десяти человек, состоявших в родстве и близком знакомстве, действующую в период с 2013 по 2023 год.



Все члены банды были обеспечены различным огнестрельным оружием и патронами, а для «сходок» они арендовали в Екатеринбурге квартиры. Перед нападением злоумышленники вели за жертвой длительное наблюдение.



В феврале 2013 года, в декабре 2015 года, в августе 2016 года и феврале 2023 года группировкой было совершено четыре разбойных нападения на иностранных граждан и организации, у которых было похищено свыше 53,2 млн руб.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях члены банды, личности трех участников которой не установлены, обвиняются в совершении преступлений по частям 1 и 2 статьи 209 УК РФ «Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой) в целях нападения на граждан и организации, а также участие в ней», пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, с угрозой применения и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, организованной группой, в особо крупном размере».



Преступная деятельность группировки была пресечена правоохранительными органами в феврале 2023 года. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.