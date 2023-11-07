Свердловский областной суд рассмотрит дело о разбойных нападениях и хищении у иностранных граждан свыше 53,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо участников банды, причастной к разбойным ...22.09.2020 В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении членов банды, нападавшей на бизнесменов
УрБК, Челябинск, 22.09.2020. На Южном Урале в суд направлены уголовные дела в отношении двух участников банды, которые ...06.11.2019 В Челябинске будут судить жителя Казахстана за нападения на микрофинансовые организации и магазины
УрБК, Челябинск, 06.11.2019. Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о разбойных нападениях на ...15.08.2019 Уголовное дело о разбойных нападениях на салоны сотовой связи в Екатеринбурге направлено в суд
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Екатеринбурге будут судить четырех местных жителей за разбойные нападения на салоны ...05.09.2014 Полиция завершила расследование уголовного дела по факту нападений на ювелирные магазины в Екатеринбурге и Московской области
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2014. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской ...