В Свердловском областном суде начались слушания по делу о разбойных нападениях на иностранцев и хищении у них свыше 53,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...01.12.2022 В свердловском облсуде присяжные признали виновными членов банды, обвиняемых в нападениях на иностранных предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловском областном суде присяжные признали виновными членов банды, обвиняемых в ...22.09.2020 В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении членов банды, нападавшей на бизнесменов
УрБК, Челябинск, 22.09.2020. На Южном Урале в суд направлены уголовные дела в отношении двух участников банды, которые ...06.11.2019 В Челябинске будут судить жителя Казахстана за нападения на микрофинансовые организации и магазины
УрБК, Челябинск, 06.11.2019. Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о разбойных нападениях на ...15.08.2019 Уголовное дело о разбойных нападениях на салоны сотовой связи в Екатеринбурге направлено в суд
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Екатеринбурге будут судить четырех местных жителей за разбойные нападения на салоны ...