В Свердловском областном суде начались слушания по делу о разбойных нападениях на иностранцев и хищении у них свыше 53,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Свердловский областной суд рассматривает дело о разбойных нападениях на иностранных граждан, в результате которых преступники похитили в общей сложности более 53,2 млн руб., сообщает пресс-служба суда.



По версии следствия, уроженцы Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов совершили в феврале 2013 года, в декабре 2015 года, в августе 2016 года и феврале 2023 года четыре разбойных нападения на иностранных граждан и организации.



Им предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере», части 1 статьи 209 УК РФ и части 2 статьи 209 УК РФ «Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде)».



И. Д. Худжаназаров и Д. Х. Махмаджонов частично сознались в содеянном. Остальные вину не признали.