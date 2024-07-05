В Екатеринбурге будут судить горожанина по обвинению в 12 разбойных нападениях на банковские организации

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Свердловский областной суд рассматривает дело о разбойных нападениях на иностранных ...06.06.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...07.11.2023 Свердловский областной суд рассмотрит дело о разбойных нападениях и хищении у иностранных граждан свыше 53,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...06.11.2019 В Челябинске будут судить жителя Казахстана за нападения на микрофинансовые организации и магазины
УрБК, Челябинск, 06.11.2019. Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о разбойных нападениях на ...15.08.2019 Уголовное дело о разбойных нападениях на салоны сотовой связи в Екатеринбурге направлено в суд
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Екатеринбурге будут судить четырех местных жителей за разбойные нападения на салоны ...