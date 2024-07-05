В Екатеринбурге будут судить горожанина по обвинению в 12 разбойных нападениях на банковские организации

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Прокуратура города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанина, который обвиняется в серии разбойных нападений на банки, ущерб от которых составил более 39,8 млн руб.



«По версии следствия, обвиняемый в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 млн руб. Используя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он угрожал сотрудникам кредитных учреждений, заставляя открывать хранилище или отдавать имеющиеся в кассе средств», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение по части 2, 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере». Силовики задержали подозреваемого в нападениях на банки в марте 2023 года.



Уголовное дело передали в Ленинский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.