В Екатеринбурге мужчина осужден за три неудачных разбойных нападения на банковские отделения

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УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор местному жителю за попытку ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...08.08.2018 В Екатеринбурге вынесен приговор членам ОПГ велосипедистов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по ...23.07.2018 В Екатеринбурге судят местных жителей за ограбление банков на сумму более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...