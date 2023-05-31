В Екатеринбурге мужчина осужден за три неудачных разбойных нападения на банковские отделения

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал мужчину 1997 года рождения, пытавшегося трижды совершить разбойные нападения на банковские отделения, виновным и отправил в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного заседания установлено, что осужденный по ранее составленному плану в медицинской маске и перчатках, вооружившись предметом, конструктивно схожим с пистолетом, пытался похитить денежные средства в нескольких отделениях банка Екатеринбурга.



Первую попытку мужчина предпринял 8 октября 2022 года в Орджоникидзевском районе, вторую —16 ноября 2022 года в банке на улице Декабристов, третью — на следующий день, 17 ноября 2022 года, снова в Орджоникидзевском районе.



Благодаря действиям сотрудников банка все три попытки ограбления оказались неудачными, и мужчина, опасаясь задержания, покидал место планируемого преступления.



Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере» и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Однако осужденный свою вину не признал, пояснив, что умысла завладеть денежными средствами не имел и посещал отделения банков с целью напугать сотрудницу, с которой ранее у него произошел конфликт.



Приговор в законную силу не вступил.