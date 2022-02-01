В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии нападений на кредитные организации

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 14 Орджоникидзевского района совместно с УМВД и областным главком доказали причастность 25-летнего местного жителя к ряду преступлений. Он предпринял ряд нападений на финансовые организации для ограбления, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



Установлено, что в октябре прошлого года подозреваемый пришел в кредитную организацию, которая находится на проспекте Космонавтов, пригрозил предметом, похожим на пистолет, персоналу и потребовал отдать ему деньги. Однако работники успели нажать тревожную кнопку, поэтому мужчина решил скрыться с пустыми руками. Спустя месяц местный житель снова попытался ограбить данный офис. Ситуация повторилась, и злоумышленник снова сбежал.



Кроме того, сотрудники полиции подозревают задержанного в причастности к еще одному аналогичному эпизоду нападения, совершенному в Октябрьском районе.



Также в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».



Суд отправил мужчину под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.