В Арамиле при попытке ограбления задержан мужчина с драгоценностями на сумму более миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В Арамиле Свердловской области накануне вечером при попытке ограбления был задержан мужчина, который пытался украсть ювелирные украшения на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Уральскому округу.



Подозреваемого заметили в окне второго этажа ювелирного магазина после срабатывания тревожной сигнализации. Мужчина понял, что обнаружен, бросил на землю пакет с украденным, спрыгнул следом и попытался бежать, но скрыться не удалось — он был задержан.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.