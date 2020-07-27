В Арамиле при попытке ограбления задержан мужчина с драгоценностями на сумму более миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. В Заречном сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в причинении ...26.07.2017 В Швейцарии задержан напавший на людей с бензопилой мужчина
Мужчина, подозреваемый в нападении на людей с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен, задержан. Об этом ...03.03.2016 В Екатеринбурге при задержании грабитель бросил в полицейских взрывное устройство
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2016. В Екатеринбурге при задержании грабитель бросил в полицейских взрывное устройство. Об ...18.01.2016 Полиция разыскивает грабителя ювелирного салона на ул. Хохрякова
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. Екатеринбургская полиция устанавливает личность преступника, который 12 января ограбил ...24.12.2012 В Санкт-Петербурге задержан мужчина с арбалетом
25-летний мужчина, который угрожал своей семье и полицейским арбалетом, задержан в Санкт-Петербурге, пишет ...