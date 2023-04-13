Челябинские полицейские задержали иностранца по подозрению в совершении махинаций с криптовалютой на сумму 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 16.08.2023. Сотрудники уголовного розыска Челябинска при поддержке коллег из Нижнего Новгорода смогли задержать иностранного гражданина, подозреваемого в мошенничестве. Согласно заявлению пострадавшего, злоумышленник под предлогом продажи криптовалюты похитил у него 3 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Потерпевший рассказал полицейским, что злоумышленник откликнулся на его объявление о покупке криптовалюты, в мессендежре они обговорили встречу, в ходе которой мнимый продавец забрал наличные деньги и сбежал. Задержать мошенника удалось только в Нижнем Новгороде.



Подозреваемого доставили обратно в Челябинск и поместили в изолятор временного содержания. Установлено, что задержанный является гражданином иностранного государства, ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления. Ему предъявлено обвинение в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина уже дал признательные показания.