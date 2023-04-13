Челябинские полицейские задержали иностранца по подозрению в совершении махинаций с криптовалютой на сумму 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у ...01.02.2022 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии разбойных нападений
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2022. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, который подозревается ...22.04.2021 Бывший предприниматель из Челябинска задержан по делу о мошенничестве на 76 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.04.2021. Сотрудники полиции задержали в Москве жителя Челябинска, подозреваемого в мошенничестве с ...22.03.2017 В Кольцово житель Твери украл у гражданина Узбекистана деньги и планшетный компьютер
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Сотрудники полиции в аэропорту Кольцово установили и задержали жителя Твери, который ...20.07.2015 Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в мошенничестве с сотовыми телефонами
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2015. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу по подозрению ...