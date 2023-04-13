УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:20

Челябинские полицейские задержали иностранца по подозрению в совершении махинаций с криптовалютой на сумму 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 16.08.2023. Сотрудники уголовного розыска Челябинска при поддержке коллег из Нижнего Новгорода смогли задержать иностранного гражданина, подозреваемого в мошенничестве. Согласно заявлению пострадавшего, злоумышленник под предлогом продажи криптовалюты похитил у него 3 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что злоумышленник откликнулся на его объявление о покупке криптовалюты, в мессендежре они обговорили встречу, в ходе которой мнимый продавец забрал наличные деньги и сбежал. Задержать мошенника удалось только в Нижнем Новгороде.

Подозреваемого доставили обратно в Челябинск и поместили в изолятор временного содержания. Установлено, что задержанный является гражданином иностранного государства, ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления. Ему предъявлено обвинение в соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина уже дал признательные показания.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.04.2023 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против лжесотрудника соцслужбы за хищение у пенсионерки более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у ...

01.02.2022 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии разбойных нападений

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2022. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, который подозревается ...

22.04.2021 Бывший предприниматель из Челябинска задержан по делу о мошенничестве на 76 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.04.2021. Сотрудники полиции задержали в Москве жителя Челябинска, подозреваемого в мошенничестве с ...

22.03.2017 В Кольцово житель Твери украл у гражданина Узбекистана деньги и планшетный компьютер

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Сотрудники полиции в аэропорту Кольцово установили и задержали жителя Твери, который ...

20.07.2015 Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в мошенничестве с сотовыми телефонами

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2015. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу по подозрению ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18