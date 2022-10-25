Как получить гражданство Турции через покупку недвижимости

Турецкая недвижимость ежегодно растет в цене и бьет рекорды по количеству сделок купли-продажи. Это происходит благодаря множеству преимуществ, которые получает инвестор при ее покупке, а именно: высокую ликвидность объекта, возможность выгодно его перепродать или сдавать в аренду. Также приобретение жилья позволяет относительно быстро получить турецкий паспорт, став полноправным гражданином республики.

В данной статье мы расскажем, как получить гражданство Турции за недвижимость и о каких нюансах стоит знать для покупки правильного объекта.

Условия получения турецкого паспорта

Для получения гражданства республики нужно приобрести недвижимость от $400 000. Ею может быть что угодно: квартира, вилла, пентхаус, коммерческая недвижимость и т. д. Можно даже купить несколько объектов на общую сумму $400 000. Главное условие — это наличие у недвижимости ТАПУ и оформление всех сделок в рамках одного договора.

Также, чтобы гражданство не аннулировалось, апартаменты должны быть в собственности инвестора не менее 3-х лет. Если объект приобретался для перепродажи, в это время ее можно сдавать в аренду.

Процесс оформления гражданства через жилье

Чтобы обрести желанный паспорт, нужно сделать всего несколько шагов. В первую очередь найти подходящий объект. Важно правильно выбрать апартаменты, которые попадают под программу гражданства за инвестиции. Это можно сделать самостоятельно, но лучше обратиться к аккредитованному агентству недвижимости, которое досконально знает все тонкости турецкого рынка.

Важный момент: при покупке апартаментов для турецкого паспорта важна не рыночная цена объекта, а кадастровая. Для этого проводится обязательная независимая экспертная оценка.

Второй шаг — заключение с продавцом предварительного договора купли-продажи и внесение предоплаты (обычно около 10%). В документе прописываются цена недвижимости, условия сделки и сторона, которая оплачивает расходы при ее оформлении.

Далее иностранному покупателю нужно открыть счет в турецком банке, получить ИНН республики и подготовить ряд других документов:

— оригинал и копия загранпаспорта;

— 4 биометрические фотографии;

— сертификат соответствия;

— отчет о независимой оценке;

— справка о составе семьи;

— квитанция об уплате государственной пошлины.

Вышеперечисленные документы нужны для оформления вида на жительство. Процедура в среднем занимает 1 месяц.

Когда ВНЖ окажется на руках, можно подавать заявку на гражданство в турецкое посольство или консульство. Его сотрудники рассмотрят прошение и передадут в Министерство внутренних дел и Национальную полицию.

Чтобы получить гражданство Турции через инвестиции в недвижимость, иностранного гражданина могут вызвать на собеседование для принятия окончательного решения. Однако большинство прошений одобряют заочно.

Тонкости покупки недвижимости для гражданства

Для получения гражданства за недвижимость объект должен быть куплен у гражданина Турции — физического или юридического лица. Приобретенное у нерезидента республики жилье не попадает под инвестиционную программу и будет простым активом нового владельца.

Также с 1 января 2023 года нельзя получить турецкий паспорт при покупке доли в проекте. Ранее группа инвесторов могла приобрести часть недвижимости на сумму от $400 000 и претендовать на гражданство. Однако теперь действует правило «1 объект = 1 владелец».

Стоит учесть, что за один объект недвижимости можно подать заявление на турецкое гражданство лишь единожды. Иными словами, апартаменты нужно покупать только у турецкого гражданина. Если приобрести их у иностранца, который получил за них паспорт республики, то получение Кимлика в дальнейшем становится невозможным.

Резюме

Самостоятельно найти объект, подходящий под гражданство, может быть непросто. Особенно, если нужно учесть множество нюансов законодательства. Поэтому рекомендуем обратиться в лицензированное агентство недвижимости Status Property. Наши сотрудники подберут объект, который будет не только подходящим для получения турецкого паспорта, но и будет полностью соответствовать вашим пожеланиям и бюджету.