Как правильно выбрать недвижимость в Турции иностранцу?

Недвижимость в Турции широко востребована среди иностранных покупателей, поскольку представляет собой высоколиквидный объект, позволяет получить турецкий вид на жительство, и даже гражданство. Таким образом, приобретая собственность на курорте, иностранец может рассчитывать на рентабельность инвестиций и легализацию в стране. Согласитесь, такая перспектива способна прельстить любого.

Тем не менее, дабы не совершить глобальных ошибок и получить от сделки купли-продажи максимум пользы и оправдать свои ожидания, целесообразно ознакомиться с ограничениями для иностранных покупателей. Более того, важно учитывать все аспекты, касающиеся покупки недвижимости в Турции.

Что следует учитывать при выборе недвижимости в Турции

Безусловно, первым делом необходимо четко понимать, для чего вы приобретаете недвижимое имущество. Если цель покупки — собственное проживание, тогда выбор должен исходить непосредственно из личных предпочтений. В случае приобретения объекта с точки зрения инвестиционной выгоды, обращайте внимание на такие характеристики:

— современный жилой комплекс;

— наличие обширной инфраструктуры на территории;

— высокий уровень благоустройства района и т. д.

При покупке апартаментов с целью получить турецкий вид на жительство, убедитесь, что недвижимое имущество находится в доступном для этого месте. В связи с беспрецедентным наплывом мигрантов, в районах Турецкой Республики, где численность иностранцев достигла 20% от общего населения, выдача ВНЖ приостановлена.

Также целесообразно учитывать следующие моменты:

— Перед покупкой недвижимости в Турции иностранные граждане должны получить налоговый номер (vergi numaras?) в налоговой инспекции (vergi dairesi). ИНН необходим для заключения договора купли-продажи и для оформления абонентских номеров на электричество, воду.



— При покупке недвижимости в Турции необходимо заключить договор купли-продажи (tapu senedi), который подписывается перед нотариусом. Договор должен содержать информацию о продавце, покупателе, объекте и цене.



— В контракте обязательно указывается, что продавец передал недвижимое имущество покупателю и получил полную оплату за него.



— Помимо стоимости объекта необходимо учитывать дополнительные расходы, такие как налог на собственность (tapu harc?), юридические услуги и др.



— При выборе недвижимости необходимо убедиться в ее юридической чистоте, т. е. отсутствии долгов, обременений и скрытых собственников. Для этого необходимо провести юридическую проверку (due diligence) недвижимости.



— Покупатель имеет право отказаться от покупки апартаментов до подписания договора купли-продажи или в течение 14 дней после заключения контракта. Однако, в этом случае, покупатель может потерять внесенный им залог.



— После покупки недвижимости в Турции необходимо зарегистрировать право собственности в соответствующем Земельном Кадастре. После регистрации покупатель получает свидетельство о праве собственности на недвижимость (tapu).

Важные положения в Турции, которые необходимо знать иностранцу

— Максимально допустимая площадь земли в Турции для покупки иностранцем — 30 гектаров по всей стране.



— Площадь земельного участка не должна превышать 10% площади частной собственности в районе.



— Информация о недвижимом имуществе, находящемся в запретных и охраняемых зонах военного назначения, должна быть зарегистрирована в реестре недвижимости и предоставлена Управлению земельного кадастра.



— В 81 провинции запрещена регистрация недвижимости в пределах военных запретных и охраняемых зон в земельном кадастре.



— Иностранные физические лица не могут приобретать объекты в стратегически важных зонах и на заповедных территориях.



— Если недвижимое имущество находится в «Особой зоне безопасности», необходимо получить разрешение от губернатора района.



— При покупке неструктурированной недвижимости иностранными физическими лицами или юридическими лицами, зарегистрированными в других странах, необходимо разработать проект и представить его в соответствующее министерство для утверждения в течение двух лет.



— Коммерческие компании с юридическим лицом, созданные в других странах в соответствии с их законодательством, могут приобретать недвижимость только при наличии специального положения в законодательстве.



— Юридические лица, кроме этих коммерческих обществ, не могут приобретать недвижимость и не могут получать ограниченные вещные права.



— Недвижимость, приобретенная с нарушением закона, незаконно использованная или не представленная в соответствующее министерство в установленные сроки, может быть конфискована.

В целом, рекомендуется обратиться к профессиональному юристу или в лицензированное агентство недвижимости в Турции для получения консультации и помощи в оформлении сделки. Специалисты смогут ознакомить покупателя с деталями процесса покупки и помочь с выбором подходящего объекта.Выбирая объект недвижимости на территории Турецкой Республики, иностранному гражданину следует знать о том, что:

Приобретение недвижимости в Турции является достаточно простым процессом, но требует соблюдения определенных правил и нормативов. Необходимо тщательно изучить все требования и условия, чтобы избежать проблем в будущем. И в этом вы полностью можете положиться на риелторскую компанию NewTime Investment, которая успешно зарекомендовала себя на рынке и сделала счастливыми многих клиентов.

Реклама. LdtCK2CjM