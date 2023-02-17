Как правильно выбрать недвижимость в Турции иностранцу?

Недвижимость в Турции широко востребована среди иностранных покупателей, поскольку представляет собой высоколиквидный объект, позволяет получить турецкий вид на жительство, и даже гражданство. Таким образом, приобретая собственность на курорте, иностранец может рассчитывать на рентабельность инвестиций и легализацию в стране. Согласитесь, такая перспектива способна прельстить любого.
Тем не менее, дабы не совершить глобальных ошибок и получить от сделки купли-продажи максимум пользы и оправдать свои ожидания, целесообразно ознакомиться с ограничениями для иностранных покупателей. Более того, важно учитывать все аспекты, касающиеся покупки недвижимости в Турции.
Безусловно, первым делом необходимо четко понимать, для чего вы приобретаете недвижимое имущество. Если цель покупки — собственное проживание, тогда выбор должен исходить непосредственно из личных предпочтений. В случае приобретения объекта с точки зрения инвестиционной выгоды, обращайте внимание на такие характеристики:
При покупке апартаментов с целью получить турецкий вид на жительство, убедитесь, что недвижимое имущество находится в доступном для этого месте. В связи с беспрецедентным наплывом мигрантов, в районах Турецкой Республики, где численность иностранцев достигла 20% от общего населения, выдача ВНЖ приостановлена.
Также целесообразно учитывать следующие моменты:
Приобретение недвижимости в Турции является достаточно простым процессом, но требует соблюдения определенных правил и нормативов. Необходимо тщательно изучить все требования и условия, чтобы избежать проблем в будущем. И в этом вы полностью можете положиться на риелторскую компанию NewTime Investment, которая успешно зарекомендовала себя на рынке и сделала счастливыми многих клиентов.
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