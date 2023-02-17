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Вчера, 17:09

Как правильно выбрать недвижимость в Турции иностранцу?

Недвижимость в Турции широко востребована среди иностранных покупателей, поскольку представляет собой высоколиквидный объект, позволяет получить турецкий вид на жительство, и даже гражданство. Таким образом, приобретая собственность на курорте, иностранец может рассчитывать на рентабельность инвестиций и легализацию в стране. Согласитесь, такая перспектива способна прельстить любого.

Тем не менее, дабы не совершить глобальных ошибок и получить от сделки купли-продажи максимум пользы и оправдать свои ожидания, целесообразно ознакомиться с ограничениями для иностранных покупателей. Более того, важно учитывать все аспекты, касающиеся покупки недвижимости в Турции.

Как правильно выбрать недвижимость в Турции иностранцу?

Что следует учитывать при выборе недвижимости в Турции

Безусловно, первым делом необходимо четко понимать, для чего вы приобретаете недвижимое имущество. Если цель покупки — собственное проживание, тогда выбор должен исходить непосредственно из личных предпочтений. В случае приобретения объекта с точки зрения инвестиционной выгоды, обращайте внимание на такие характеристики:

  • — современный жилой комплекс;

  • — наличие обширной инфраструктуры на территории;

  • — высокий уровень благоустройства района и т. д.


Как правильно выбрать недвижимость в Турции иностранцу?

При покупке апартаментов с целью получить турецкий вид на жительство, убедитесь, что недвижимое имущество находится в доступном для этого месте. В связи с беспрецедентным наплывом мигрантов, в районах Турецкой Республики, где численность иностранцев достигла 20% от общего населения, выдача ВНЖ приостановлена.
Также целесообразно учитывать следующие моменты:

  • — Перед покупкой недвижимости в Турции иностранные граждане должны получить налоговый номер (vergi numaras?) в налоговой инспекции (vergi dairesi). ИНН необходим для заключения договора купли-продажи и для оформления абонентских номеров на электричество, воду.


  • — При покупке недвижимости в Турции необходимо заключить договор купли-продажи (tapu senedi), который подписывается перед нотариусом. Договор должен содержать информацию о продавце, покупателе, объекте и цене.


  • — В контракте обязательно указывается, что продавец передал недвижимое имущество покупателю и получил полную оплату за него.


  • — Помимо стоимости объекта необходимо учитывать дополнительные расходы, такие как налог на собственность (tapu harc?), юридические услуги и др.


  • — При выборе недвижимости необходимо убедиться в ее юридической чистоте, т. е. отсутствии долгов, обременений и скрытых собственников. Для этого необходимо провести юридическую проверку (due diligence) недвижимости.


  • — Покупатель имеет право отказаться от покупки апартаментов до подписания договора купли-продажи или в течение 14 дней после заключения контракта. Однако, в этом случае, покупатель может потерять внесенный им залог.


  • — После покупки недвижимости в Турции необходимо зарегистрировать право собственности в соответствующем Земельном Кадастре. После регистрации покупатель получает свидетельство о праве собственности на недвижимость (tapu).


В целом, рекомендуется обратиться к профессиональному юристу или в лицензированное агентство недвижимости в Турции для получения консультации и помощи в оформлении сделки. Специалисты смогут ознакомить покупателя с деталями процесса покупки и помочь с выбором подходящего объекта.

Важные положения в Турции, которые необходимо знать иностранцу

Выбирая объект недвижимости на территории Турецкой Республики, иностранному гражданину следует знать о том, что:

  • — Максимально допустимая площадь земли в Турции для покупки иностранцем — 30 гектаров по всей стране.


  • — Площадь земельного участка не должна превышать 10% площади частной собственности в районе.


  • — Информация о недвижимом имуществе, находящемся в запретных и охраняемых зонах военного назначения, должна быть зарегистрирована в реестре недвижимости и предоставлена Управлению земельного кадастра.


  • — В 81 провинции запрещена регистрация недвижимости в пределах военных запретных и охраняемых зон в земельном кадастре.


  • — Иностранные физические лица не могут приобретать объекты в стратегически важных зонах и на заповедных территориях.


  • — Если недвижимое имущество находится в «Особой зоне безопасности», необходимо получить разрешение от губернатора района.


  • — При покупке неструктурированной недвижимости иностранными физическими лицами или юридическими лицами, зарегистрированными в других странах, необходимо разработать проект и представить его в соответствующее министерство для утверждения в течение двух лет.


  • — Коммерческие компании с юридическим лицом, созданные в других странах в соответствии с их законодательством, могут приобретать недвижимость только при наличии специального положения в законодательстве.


  • — Юридические лица, кроме этих коммерческих обществ, не могут приобретать недвижимость и не могут получать ограниченные вещные права.


  • — Недвижимость, приобретенная с нарушением закона, незаконно использованная или не представленная в соответствующее министерство в установленные сроки, может быть конфискована.


Приобретение недвижимости в Турции является достаточно простым процессом, но требует соблюдения определенных правил и нормативов. Необходимо тщательно изучить все требования и условия, чтобы избежать проблем в будущем. И в этом вы полностью можете положиться на риелторскую компанию NewTime Investment, которая успешно зарекомендовала себя на рынке и сделала счастливыми многих клиентов.

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