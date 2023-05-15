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15.05.2023

Почему россияне скупают недвижимость в Турции?

Зачем и почему россияне скупают апартаменты в Турции? Этот вопрос становится все более актуальным, поскольку в последние годы число российских граждан, приобретающих недвижимость в этой стране, стремительно растет. Что же привлекает россиян в турецком жилье? В этом постараемся сегодня разобраться.

Причины высокого спроса на турецкую недвижимость среди россиян

Эксперты отмечают несколько причин, почему недвижимое имущество в Турции стало таким популярным среди российских покупателей. Одной из главных является низкая стоимость квартир и домов по сравнению с Россией. К примеру, за сумму, которую нужно заплатить за однокомнатную квартиру в Москве, можно купить апартаменты с двумя отдельными спальнями и гостиной на южном побережье Турции.

Почему россияне скупают недвижимость в Турции?

Кроме того, в Турецкой Республике предусмотрены выгодные условия инвестирования, которые позволяют иностранцам взять беспроцентную рассрочку у местных девелоперов. В России же покупка недвижимости с рассрочкой платежа выдается под определенный процент. И что немаловажно — простота проведения такой сделки. Для приобретения квартиры в Турции от застройщика потребуется только загранпаспорт.

Также эксперты отмечают инвестиционный потенциал турецкой недвижимости. Собственные апартаменты в восточной республике можно сдавать в аренду, что позволит получить дополнительный источник дохода около 8% годовых. Неплохой вариант получить единоразовую крупную прибыль от перепродажи объекта, особенно если покупать квартиру в строящемся жилом комплексе.

Однако, наряду с экономическими причинами, есть культурные и личные мотивы, почему многие россияне выбирают Турцию. Жизнь на побережье Средиземного моря с его чистым воздухом, теплым климатом и морскими пейзажами является мечтой многих. Также россияне, которые ранее часто отдыхали в этой стране, испытывают к ней особое чувство привязанности.

Нельзя не отметить и быстрое развитие туристической инфраструктуры в Турции, что особенно заметно в туристических регионах республики. Именно этот факт становится отличным подспорьем для комфортного отдыха и проживания, ведь все важные социально значимые объекты находятся рядом.

Обзор популярных мест для покупки недвижимости в Турции

Если говорить о наиболее востребованных среди граждан из РФ турецких городах, то выделить стоит такие курорты, как Алания и Анталия.

Эти регионы на южном побережье Турции ранее часто выбирали для проведения своего отпуска, но в настоящее время сюда все чаще переезжают на ПМЖ. Увеличилось и количество сделок по покупке недвижимости с целью получения дополнительного дохода.

Высокий спрос на апартаменты в этих локациях на протяжении последних десяти лет спровоцировал строительный бум, в результате чего появилось много современных жилых комплексов с инфраструктурой отельного типа. В них можно купить недвижимость из бюджетного сегмента, но есть и предложения элит-класса для более состоятельных покупателей.

Помимо квартир на юге Турции можно приобрести виллы, коттеджи и таунхаусы. При этом объекты могут располагаться как в непосредственной близости от моря, так и на окраинах городов или у подножия горных склонов. При этом, стоимость жилья на берегу Средиземного моря остается весьма доступной по сравнению с регионами Эгейского побережья.

На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости в Турции

Однако, как и в любой другой стране, проведение сделки в Турции имеет определенные риски. Поэтому, если вы рассматриваете возможность приобретения жилья здесь, необходимо внимательно изучить все нюансы, связанные с покупкой, обслуживанием и эксплуатацией недвижимости в этой стране.

Важно правильно выбрать место, где будет расположен объект, учитывая такие факторы, как близость к морю, наличие транспортной инфраструктуры, развитие индустрии туризма и т. д. Также, необходимо знать, какие документы потребуются и какие расходы следует учитывать.

В заключение можно сказать, что российские граждане продолжают скупать апартаменты в Турции, и, вероятно, этот тренд сохранится в ближайшем будущем. Низкие цены, выгодные условия расчета, инвестиционный потенциал — все эти моменты играют весомую роль в привлечении российских покупателей.

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