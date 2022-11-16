Фьючерсы и Опционы

Если с покупкой и продажей акций компаний все понятно даже простым обывателям, то с фьючерсами не все так однозначно. Это вторичный финансовый инструмент, который используется для торговли на бирже. Во многом фьючерсы схожи с опционами, но есть у них и существенные различия. Подробнее обо всех нюансах рассказываем в статье.

Что такое фьючерсы и опционы?

Фьючерсы и опционы — финансовые инструменты биржи. Начинающим трейдерам следует ознакомиться с понятиями и не путать их. В дальнейшем на этих активах можно хорошо зарабатывать, если понять специфику торговли и использовать прибыльные стратегии.

Источник: https://trading.biz

Фьючерсы

Фьючерс — это соглашение о поставке (продаже) какого-либо актива по заранее оговоренной цене в установленный срок. При этом покупатель не может отказаться от приобретения, даже если стоимость его уже не устраивает. Продавец, в свою очередь, обязан актив предоставить, даже если у него появились более выгодные покупатели.

Термин произошел от английского future, что в переводе означает «будущее». Фьючерс считается вторичным инструментом (деривативом), поскольку сам материальной ценности не несет, но его цена имеет прямую зависимость от первичного актива. К первичным (базовым) относят: металлы, ценные бумаги, нефть и прочее сырье, товары, валюты.

Существуют классические и беспоставочные (расчетные) фьючерсы:



1. Классический (товарный) предполагает поставку или передачу активов по указанной цене к моменту окончания срока действия фьючерса (экспирации). Пример: шоколадная фабрика заключила фьючерсный договор с сахарным заводом, что через 6 месяцев она купит 100 т по 300 долларов за тонну. Через полгода завод поставляет на фабрику эти 100 тонн по 300 долларов, даже если рыночная цена составляет 250 или 400 долларов.

2. Расчетный применяется, когда актив нематериален или продавец не хочет (не может) предоставить материальный актив. На счет держателя фьючерса зачисляется разница в стоимости товара на данный момент и оговоренной ранее. Пример: кондитерская фабрика приобрела фьючерс на поставку 100 тонн какао с плантации по цене 1000 долларов за тонну. В день экспирации спотовая цена составила 800 долларов за тонну. Плантация реализует какао на товарной бирже какао за 80000 тысяч долларов, а еще 20000 — разницу в цене, ей доплачивает кондитерская фабрика, которая приобрела на бирже какао по 800 долларов за тонну вместо планируемой 1000 за тонну. Если же стоимость какао к моменту экспирации поднимется до 1200 USD (в фьючерсе указана — 1000 USD), то плантация выплатит кондитерской фабрике разницу в цене.

На бирже при покупке фьючерса на счете блокируется сумма его обеспечения. Она составляет от 10% до 40 % от стоимости актива. Если цена обеспечения выросла, то фьючерс нужно либо продать, либо докинуть денег на баланс. Иначе сделку биржа закроет принудительно с убытком. «Пересидеть» и подождать увеличения стоимости, как в случае с ценными бумагами, не получится. Размер гарантийного обеспечения пересчитывается ежедневно.

Список брокеров, которые предлагают торговлю фьючерсами:

— Interactive Brokers;

— Just2Trade;

— Exante;

— eToro.

Источник: https://trading.biz

Опционы

Опцион — право заключить сделку на покупку или продажу финансового инструмента (товаров, акций, валют) по предложенной цене. Соглашение имеет определенный срок действия. До его истечения покупатель может либо принять условия, либо отказаться. А продавец всегда обязан предоставить актив по оговоренной цене. Соглашения бывают двух видов:

1. Пут (PUT) — соглашение, которое предоставляет право продавцу реализовать актив по установленной цене.

2. Колл (CALL) — договор, который дает право участнику финансового рынка купить актив по фиксированной стоимости.

Пример: держатель акций купил 1000 шт. по 10 долларов за штуку и через какое-то время планирует продать дороже. Один из участников финансового рынка выставляет опцион на покупку акций по 15 долларов через три месяца. Его стоимость составляет 100 долларов. Держатель ценных бумаг решает приобрести опцион, чтобы гарантировано получить прибыль по истечении срока экспирации. У ситуации есть 2 варианта развития событий:

1. Стоимость акций упала до 8 долларов. Но продавец опциона все равно их купит по 15, поэтому держатель акций получает большую выгоду, если решит продать ценные бумаги.

2. Цена акций выросла до 20 долларов за штуку. Владелец ценных бумаг может отказаться от права продать их по 15 долларов. Он теряет только 100 USD, которые потратил на покупку опциона, но при этом наваривается на 10 тыс. вместо 5 тыс. USD, которые бы он получил в случае требования права.

Опционы распространены практически на всех крупных биржах. Торговать ими можно через тех же брокеров, что предлагают сделки с фьючерсами.

Источник: https://trading.biz

Кроме классических опционов, существуют бинарные. Они не предполагают приобретения права, а являются прогнозом движения цены вверх или вниз. При этом трейдер сам определяет стоимость опциона и может просчитать предполагаемые прибыли и риски. CALL здесь означает ставку на повышение стоимости, а PUT — на понижение.

Брокеров, которые предлагают торговлю бинарными опционами, довольно много. В первой пятерке по рейтингу находятся:

1. Binarium. Брокерская компания работает более 10 лет, рассчитана на аудиторию из стран СНГ. Предлагает невысокий порог входа — 5 USD. О бирже Binarium отзывы говорят, что брокер надежный, деньги со счетов выводит быстро, а процентные ставки предлагает хорошие — до 90%.

2. Pocket Option. На рынке более 5 лет. Минимальное внесение средств на счет — 10 USD. Брокер предлагает бонусы для новых участников. Комиссии при пополнении и выводе отсутствуют.

3. RaceOption. Проект был создан в 2017 году. Для начала торговли нужно пополнить депозит на 250 USD. Имеется бонусная программа. Скорость обработки платежей — высокая.

4. Quotex. Брокер осуществляет деятельность с 2019 года. Минимальный депозит — от 10 USD. Предлагает высокую доходность — до 95%. Имеет повышенную систему безопасности.

5. IQ Option. Брокерская компания более 10 лет успешно работает на финансовом рынке. Минимальное внесение денег на баланс — от 10 USD. Выплаты за сделки могут составлять до 95% от суммы.

Источник: https://trading.biz

В чем отличие фьючерса от опциона?

Главное отличие опциона от фьючерса в том, что при покупке опциона человек имеет право выбора им воспользоваться или не заключать сделку, а фьючерс подразумевает обязательное исполнение условий с двух сторон. Если одна из сторон не хочет выполнять обязательства, то регулятор в виде биржи делает это в принудительном порядке.

Опцион не предполагает возвращения его стоимости в случае отказа от сделки. А для фьючерса эта операция вообще невозможна.

Есть у двух видов соглашений и общие стороны:

1. Оба производных инструмента не предполагают получения дивидентов по акциям, поскольку ценных бумаг у участников рынка нет, а только права на их приобретение.

2. Имеют ограниченный срок действия, поэтому относятся к рыку срочных контрактов.

3. Не могут существовать без привязки к базовым активам.

Все виды фьючерсов заключаются только через посредника в виде биржи, которая выступает гарантом выполнения обязательств. Если участники сделки хотят взаимодействовать напрямую, то такой вид соглашения будет называться форвардный контракт. Предметом договора могут стать только реальные активы: товары, сырье, акции. В то время как фьючерсы заключаются, кроме материальных вещей, на индексы, процентные ставки.

В чем смысл фьючерсов?

Смысл заключения фьючерсных контрактов (ФК) для покупателей в том, чтобы защититься от колебания цен, особенно в сторону повышения, и иметь возможность приобрести актив в конкретный срок. Можно не опасаться, что товар, сырье, акции будут проданы другому. А продавец гарантированно получает рынок сбыта.

На бирже фьючерс используется для перепродажи с целью получения спекулятивной выгоды. Участникам сделки поставка товара или сырья не нужна. Для увеличения доходов трейдерам предлагается встроенное кредитное плечо. Оно позволяет совершить сделку, даже если на счету нет достаточно денег для гарантийного обеспечения. Но риск убытков при использовании кредитного плеча тоже возрастает.

Источник: https://trading.biz

Что будет, если не продать фьючерс?

Фьючерсы нельзя держать как акции, дожидаясь роста цены. В день экспирации обязательства по ним должны быть исполнены. Тут предусматривается два варианта:

1. Товарный. Будет поставлен товар, отправлены акции или другой актив, предусмотренный в договоре. Обладатель фьючерса не может отказаться от его приобретения. Трейдер на бирже попасть в такую затруднительную ситуацию имеет минимальные шансы, поскольку товарных договоров там около 1%.

2. Расчетный. Обязательства исполняются, но за счет списания или начисления разницы цен: спотовой и указанной в контракте. Трейдер, который занимается спекулятивной торговлей, может уйти как в плюс, так и в минус, как повезет. Но если цена базового актива не изменилась, обе стороны договора ничего друг другу не выплачивают.

Существуют бессрочные ФК, они не привязаны к дате экспирации, поэтому держать по ним позиции можно сколько угодно.