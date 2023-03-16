В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против лжесотрудника соцслужбы за хищение у пенсионерки более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у пенсионерки. Под видом сотрудника социальной службы злоумышленник похитил у пожилой женщины более 500 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
С заявлением о совершении преступления в правоохранительные органы обратился родственник потерпевшей, который рассказал, что в квартиру пожилой женщины постучался неизвестный, который представился работником соцслужбы. Он заявил, что ему необходимо проверить денежные средства пенсионерки на предмет подлинности. Когда женщина достала накопления и ненадолго отвлеклась, мужчина скрылся вместе с деньгами.
Позже подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД. Задержанный дал признательные показания и при опросе пояснил полицейским, что потратил сбережения потерпевшей на личные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Подозреваемый содержится под стражей.
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...29.01.2021 В Екатеринбурге лжесотрудница соцслужбы похитила у пенсионерки 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут подозреваемую в хищении 1,5 млн руб. у ...13.10.2020 В Екатеринбурге лжесотрудник Пенсионного фонда РФ похитила у пенсионерки свыше 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2020. Жительница Екатеринбурга передала денежные накопления в размере 530 тыс. руб. ...16.03.2017 В Асбесте задержан подозреваемый в краже 10 смартфонов из салона связи
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2017. Бойцы патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» ...