В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против лжесотрудника соцслужбы за хищение у пенсионерки более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у пенсионерки. Под видом сотрудника социальной службы злоумышленник похитил у пожилой женщины более 500 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



С заявлением о совершении преступления в правоохранительные органы обратился родственник потерпевшей, который рассказал, что в квартиру пожилой женщины постучался неизвестный, который представился работником соцслужбы. Он заявил, что ему необходимо проверить денежные средства пенсионерки на предмет подлинности. Когда женщина достала накопления и ненадолго отвлеклась, мужчина скрылся вместе с деньгами.



Позже подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД. Задержанный дал признательные показания и при опросе пояснил полицейским, что потратил сбережения потерпевшей на личные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Подозреваемый содержится под стражей.