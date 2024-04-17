Екатеринбургский риелтор предотвратил мошенничество с квартирой

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. В Екатеринбурге глава агентства недвижимости предотвратил мошенничество с квартирой пожилой женщины. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



Телефонные мошенники уговорили по телефону 68-летнюю пенсионерку продать квартиру, чтобы купить акции Газпрома. Контролировать сделку должен был 56-летний житель Самары, который специально для этого приехал в Екатеринбург.



Задержанный вместе с хозяйкой квартиры обратились в агентство недвижимости. Мужчина рассказала риелторам, что является племянником пенсионерки. Он постоянно контролировал общение жертвы с менеджерами и требовал реализовать жилье как можно быстрее. При этом цену на квартиру «племянник» обозначил значительно ниже рыночной. Все документы по сделке мужчина также хранил у себя. Все это насторожило главу агентам недвижимости. Он решил разыскать других родственников клиентки. Через социальные сети удалось связаться с детьми пожилой женщины, которые подтвердили, что мать чрезмерно внушаема и могла стать жертвой мошенничества. Тогда предприниматель обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали «племянника».



«В ходе опроса задержанный признался, что не является родственником жертвы. Он также пояснил, что провести сделку с чужой квартирой ему предложили малознакомые люди по имени Максим и Богдан, с которыми он общался через мессенджер», — говорится в сообщении.



Злоумышленники хотели продать квартиру за 3,5 млн руб. при рыночной цене более 4 млн руб. Курьер должен был перевести деньги организаторам преступления, оставив себе небольшой процент.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».