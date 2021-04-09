В Екатеринбурге задержали похитившего из салона сотовой связи 11 гаджетов местного жителя

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя, который, угрожая насилием, похитил 11 гаджетов с витрины салона сотовой связи на улице Латвийской. Ущерб, причиненный торговой точке, составил 195 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



При опросе 27-летний задержанный дал признательные показания и пояснил, что продал смартфоны через третьих лиц.



В отношении фигуранта следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с угрозой применение насилия». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. До решения суда подозреваемый будет находиться под стражей.



В настоящее время оперативники устанавливают место сбыта похищенных товаров, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности, совершенным на территории областного центра.