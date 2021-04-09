В Екатеринбурге задержали похитившего из салона сотовой связи 11 гаджетов местного жителя

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Полиция Екатеринбурга задержала местного жителя, подозреваемого в разбойных нападениях ...23.03.2021 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за кражи в салонах сотовой связи
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в серии хищений из салонов сотовой ...11.02.2020 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в мошеннических сделках с автомобилями
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело — он подозревается в ...28.03.2019 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже денег и автомобиля Hyundai Tucson из автосервиса
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. В Екатеринбурге в ночь с 23 на 24 марта из автосервиса на улице Крупносортщиков украли ...29.12.2017 Жителя Екатеринбурга приговорили к 12 годам лишения свободы за нападения на салоны сотовой связи
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Данилу Шуплецову, ...