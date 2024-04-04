В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении из салона сотовой связи смартфонов на 500 тыс. рублей

В Екатеринбурге задержали похитившего из салона сотовой связи 11 гаджетов местного жителя

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Хищение компьютерной техники из салона сотовой связи, расположенного на улице Карла ...

Полиция Екатеринбурга задержала 23-летнего местного жителя, похитившего компьютерную технику на сумму более 500 тыс. рублей

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за кражи в салонах сотовой связи

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в серии хищений из салонов сотовой ...