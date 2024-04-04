В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении из салона сотовой связи смартфонов на 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного ...26.03.2021 Полиция Екатеринбурга задержала 23-летнего местного жителя, похитившего компьютерную технику на сумму более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Хищение компьютерной техники из салона сотовой связи, расположенного на улице Карла ...23.03.2021 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за кражи в салонах сотовой связи
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в серии хищений из салонов сотовой ...29.12.2017 Жителя Екатеринбурга приговорили к 12 годам лишения свободы за нападения на салоны сотовой связи
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2017. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Данилу Шуплецову, ...16.03.2017 В Асбесте задержан подозреваемый в краже 10 смартфонов из салона связи
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2017. Бойцы патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» ...