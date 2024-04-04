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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении из салона сотовой связи смартфонов на 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге в отношении местного жителя, похитившего из салона связи на улице Вайнера гаджеты на общую сумму около 500 тыс. руб., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

При опросе ранее судимый молодой человек дал признательные показания и сообщил, что ночью 11 апреля проник в помещение сотового салона, предварительно разбив камнем стекло входной группы. Все похищенные смартфоны он сбыл через ломбарды, а вырученные деньги потратил.

«Сотрудники полиции ведут поиск похищенных устройств, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности, совершенным на территории города», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее сотрудники уголовного розыска задержали екатеринбуржца, который похитил 11 гаджетов с витрины салона сотовой связи на улице Латвийской.
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