В Екатеринбурге будут судить охранника-стажера из-за кражи почти 8 млн рублей из кассы автосалона

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение в отношении местного жителя за кражу на ...06.02.2023 Троих свердловчан обвиняют в краже из банкоматов почти 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих свердловчан, ...19.01.2023 Трое Жителей Нижнего Тагила предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу 1,3 млн рублей из банкомата
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело, трое фигурантов которого обвиняются в ...31.10.2019 Троих жителей Нижнего Тагила обвиняют в хищении из банкоматов свыше 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...30.10.2017 Жителя Екатеринбурга будут судить за 22 кражи в торговых центрах и магазинах
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который ...