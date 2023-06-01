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В Екатеринбурге будут судить охранника-стажера из-за кражи почти 8 млн рублей из кассы автосалона

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя за кражу более 7,6 млн руб. из автоцентра.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 августа 2023 года мужчина проходил стажировку охранником ЧОПа и был в автосалоне один. Он проник в кассовое помещение, вскрыл сейф и украл почти 8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга отметили, что дома подозреваемый не появлялся. В итоге полицейские разыскали его на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти.

«Как оказалось, все время, прошедшее с момента кражи, подозреваемый занимался тем, что тратил похищенные деньги. Мужчина отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе. Именно там его кутеж был прерван оперативниками. За это время обвиняемый успел потратить порядка 1 млн руб. Остальная сумма была изъята сотрудниками полиции и возвращена законному владельцу», — сообщили в полиции Екатеринбурга.

В результате екатеринбуржцу было предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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