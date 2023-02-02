В Екатеринбурге будут судить мужчину за хищение 323 млн рублей под предлогом заключения договоров займа

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Прокуратура города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении свердловчанина, обвиняемого в хищении 323,1 млн руб. Для получения денег мужчина заключал договоры займа с физическими и юридическими лицами, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Так, по версии следствия, мужчина в период с ноября 2021 по март 2022 года заключил договоры с 13 юрлицами и физлицами, а также индивидуальными предпринимателями, обещая высокие проценты. Обвиняемый привлекал средства под предлогом их использования в предпринимательской деятельности по поставке электрооборудования и извлечения дохода.
Чтобы повысить доверие жертв, мужчина зарегистрировал юрлицо, показывал готовность организации поставлять оборудование, демонстрировал результаты якобы выигранных торгов с ресурсоснабжающей организацией. Полученные путем обмана средства обвиняемый тратил на личные нужды.
В отношении злоумышленника вынесено обвинение в соответствии с частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном и особо крупном размерах». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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