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В Екатеринбурге будут судить охранника за кражу двух снегоходов и вездехода

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение в отношении местного жителя за кражу на сумму более 460 тыс. руб. Мужчину будут судить на основании части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый работал в частной организации охранником-водителем. В частности, в обязанности мужчины входило обслуживание автомобилей и снего-болото-вездеходной техники, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Однако когда осенью 2022 года екатеринбуржца уволили, он решил украсть средства передвижения, на тот момент находившиеся в сервисе на ремонте. Злоумышленник обманул работников мастерской, сказав, что собственник хочет продать имущество. После этого он реализовал технику третьим лицам, а деньги присвоил себе.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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