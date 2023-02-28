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В Серове будет осужден участник преступной группы за мошенничество на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Серовская городская прокуратура утвердила обвинение в отношении гражданина 1991 года рождения за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Установлено, что обвиняемый был в составе организованной преступной группы, находящейся в Москве, украл деньги у жительницы Серова в размере более 1 млн 300 тыс. Материалы уголовного дела в отношении членов группы выделены в отдельное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Стало известно, что в октябре мужчина позвонил потерпевшей и представился сотрудником службы безопасности банка. Он обманул пострадавшую, сказав, что для сохранности средств на ее счете женщине нужно снять все деньги и перевести на девять указанных карт. Как только соучастники сообщили аферисту, что деньги поступили на счета, злоумышленник снял часть суммы в размере 586 тыс. 900 руб. в разных банкоматах Москвы. Остальную часть похищенных денег обналичили другие члены преступной группировки. Затем украденные денежные средства были перечислены неустановленным лицам для дальнейшего перевода в криптовалюту.

В рамках расследования потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму 1 млн 300 тыс. руб. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

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