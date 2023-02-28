В Серове будет осужден участник преступной группы за мошенничество на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Серовская городская прокуратура утвердила обвинение в отношении гражданина 1991 года рождения за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой».
Установлено, что обвиняемый был в составе организованной преступной группы, находящейся в Москве, украл деньги у жительницы Серова в размере более 1 млн 300 тыс. Материалы уголовного дела в отношении членов группы выделены в отдельное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Стало известно, что в октябре мужчина позвонил потерпевшей и представился сотрудником службы безопасности банка. Он обманул пострадавшую, сказав, что для сохранности средств на ее счете женщине нужно снять все деньги и перевести на девять указанных карт. Как только соучастники сообщили аферисту, что деньги поступили на счета, злоумышленник снял часть суммы в размере 586 тыс. 900 руб. в разных банкоматах Москвы. Остальную часть похищенных денег обналичили другие члены преступной группировки. Затем украденные денежные средства были перечислены неустановленным лицам для дальнейшего перевода в криптовалюту.
В рамках расследования потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму 1 млн 300 тыс. руб. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области перед судом предстанут семеро жителей региона — четыре женщины и ...07.06.2021 В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый член ОПГ по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...15.03.2021 Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело о хищении денег с банковских карт жителей семи регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении уроженца ...12.11.2019 В Челябинске будут судить участников преступной группы за хранение почти 1 млн фальшивых рублей
УрБК, Челябинск, 12.11.2019. В Калининский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении участников ...05.06.2009 Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконным оказанием услуг телефонной связи между РФ и КНР с использованием технологии IP-телефонии
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2009. Прокуратурой Свердловской области в отношении участников организованной преступной ...