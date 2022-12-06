В Белоярском будут судить мужчину за кражу автомобильных колес на сумму более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Белоярском задержан уроженец Асбеста, обвиняемый в хищении автомобильных колес. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что с 19 по 25 октября 2022 года обвиняемый, проживающий в Екатеринбурге, решил совершить кражу комплектов колес с автомобилей, находящихся на улицах в поселке Белоярский и селе Косулино Белоярского района. По ночам он приезжал на своей машине из Екатеринбурга в село Косулино и присматривал припаркованные автомобили. После того, как он понимал, что за ним никто не наблюдает, с помощью баллонного ключа откручивал крепежные болты и кирпичи для подставки под автомобили. Затем мужчина снимал колеса в сборе с шинами, датчиками давления шин и колпачками дисков.
Украденное имущество рецидивист пытался продать на сервисах объявлений, но был обнаружен сотрудниками полиции. В результате преступных действий нанесен ущерб владельцам автомобилей на общую сумму более 500 тыс. руб. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере». Свою вину он признал.
Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения.
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