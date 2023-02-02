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Пятерых жителей Екатеринбурга будут судить за кражу колес на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей по части 3 статьи 158 УК «Кража, группой лиц по предварительному сговору».

Установлено, что в августе 2022 года екатеринбуржцы договорились тайно похитить автомобильные колеса. После они передали украденное на хранение в автокомплекс, находящийся в подземном паркинге по улице Щорса, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Так, главным организатором хищения стал местный житель 1998 года рождения. Он работал в указанном комплексе автомойщиком-шиномонтажником, знал режим работы учреждения, а также о том, как получить допуск в хранилище организации. Мужчина разработал план кражи автомобильных колес и привлек к участию других работников комплекса.

Как стало известно, злоумышленникам удалось выкрасть 11 комплектов колес премиальных марок. Сумма причиненного ущерба превысила 2 млн 300 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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