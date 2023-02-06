В Верхней Пышме участника преступной группы приговорили к 6 годам колонии за хищение денег из банкоматов

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Верхнепышминский городской суд вынес приговор по уголовному делу Павла Фролова, который вместе с подельниками похитил из банкоматов 4,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что осужденный и трое его сообщников крали деньги из расположенных в регионе банкоматов. При подготовке они проверяли наличие и расположение внутри магазинов банкоматов с деньгами, охранной сигнализации, видеокамер. Изучалась конструкция аппаратов. Таким образом злоумышленникам удалось похитить 4,2 млн руб.



П. Фролов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», пунктами «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, организованной группой, в крупном и особо крупном размере», частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, организованной группой». Он приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. руб.



Уголовное дело в отношении остальных участников группы будет рассматриваться отдельно, поскольку П. Фролов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.