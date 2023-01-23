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Троих свердловчан обвиняют в краже из банкоматов почти 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих свердловчан, обвиняемых в краже 9,8 млн руб. из банкоматов. Им также вменяется покушение на кражу еще 10,2 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, в период с ноября 2020 по март 2021 года трое обвиняемых похищали из банкоматов, расположенных в торговых центрах на территории Свердловской области, кассеты с банкнотами. Для осуществления кражи злоумышленники использовали самодельные устройства, с помощью которых повреждали корпусы банкоматов.

В отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 3 статьи 30 УК РФ и пунктами «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в крупном и особо крупном размере», а также «Покушение на кражу, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах». Помимо этого, они обвиняются по ряду других статей УК РФ, в том числе предусматривающих наказание за незаконное изготовление и хранение взрывного устройства.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

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