Трое Жителей Нижнего Тагила предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу 1,3 млн рублей из банкомата

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело, трое фигурантов которого обвиняются в краже из магазина 3 тыс. руб. Кроме того, мужчины подозреваются в покушении на взлом банкомата, в котором находилось 1,3 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в начале осени 2022 года обвиняемые замышляли ограбление банкомата, расположенного в поселке Горноуральский. Однако осуществить взлом мужчинам не удалось, в связи с чем похитить находящиеся внутри банкомата денежные средства в общей сумме свыше 1,3 млн руб. они не смогли. Тогда злоумышленники похитили из кассы магазина, в котором находился банкомат, 3 тыс. руб. и скрылись с места преступления.



Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила для свердловчан обвинительное заключение в соответствии с пунктом «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище», а также с частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере».



Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.