В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о краже нефтепродуктов на сумму почти 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Чкаловский районный суд города Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении группы людей, обвиняемых в краже нефтепродуктов. Сумма ущерба составила более 2,8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в 2022 году обвиняемые тайно сливали нефтепродукты из коммерческих цистерн, которые доставляли в оговоренное место машинисты тепловозов.



В отношении 16 человек возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованная группой» и частью 3 статьи 30, частями 2 и 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу».