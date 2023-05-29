В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о краже нефтепродуктов на сумму почти 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Верхнепышминский городской суд вынес приговор по уголовному делу Павла Фролова, который ...06.02.2023 Троих свердловчан обвиняют в краже из банкоматов почти 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих свердловчан, ...19.01.2023 Трое Жителей Нижнего Тагила предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу 1,3 млн рублей из банкомата
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело, трое фигурантов которого обвиняются в ...06.12.2022 Житель Ревды отправится под суд за кражу 17 велосипедов на общую сумму более 227 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Житель города Ревды отправится под суд по подозрению в краже велосипедов. Как сообщает ...31.10.2019 Троих жителей Нижнего Тагила обвиняют в хищении из банкоматов свыше 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...