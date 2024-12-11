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11.12.2024

Суд вынес приговор екатеринбуржцу, похитившему из банкоматов 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Ревдинский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который вместе с сообщником похитил из банкоматов 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, мужчина с подельником организовали преступную группу, которая специализировалась на хищении средств из банкоматов. После тщательной подготовки и изучения будущего места преступления соучастники в ночное время суток проникали в здание, где расположены устройства. Затем при помощи газовой сварки они вскрывали корпус банкомата и забирали деньги.

Во время последнего ограбления преступники были задержаны полицией до того, как забрали деньги (592 тыс. руб.) из банкомата в медицинском учреждении.

Суд признал екатеринбуржца виновным в краже с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, совершенной организованной группой, в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ), а также в покушении на таковое преступление (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 4 статьи 158 УК РФ). Его приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Второго участника банды судили отдельно, так как им было заключено соглашение о сотрудничестве. Он получил 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима.
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