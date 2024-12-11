Суд вынес приговор екатеринбуржцу, похитившему из банкоматов 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Верхнепышминский городской суд вынес приговор по уголовному делу Павла Фролова, который ...06.02.2023 Троих свердловчан обвиняют в краже из банкоматов почти 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих свердловчан, ...14.02.2022 В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю за покушение на кражу денег из банкомата
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор местному жителю за попытку ...25.07.2018 Жителя Екатеринбурга приговорили к 6 годам колонии за кражу 865 тыс. рублей из взорванного банкомата
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Максима Аверина, ...07.10.2014 В Туле суд вынес приговор членам банды, похитившей более 30 щенков элитных пород
В Туле суд вынес приговор трем членом организованной преступной группы, которая за несколько месяцев похитила 30 щенков ...