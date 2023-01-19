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В Екатеринбурге перед судом предстанут члены организованной группы по обвинению в хищении бытовой техники на сумму более 5,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении восьми мужчин. Все они обвиняются в серии краж товаров из магазинов бытовой техники и электроники.

Согласно версии следствия, группу создал мужчина 2000 года рождения. Некоторые обвиняемые были постоянными ее участниками, другие присоединялись для конкретных преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

В период с сентября 2021 по апрель 2022 года организованная группа совершила восемь хищений из магазинов бытовой техники и электроники на территории Екатеринбурга и региона. По большей части они крали сотовые телефоны, планшеты и ноутбуки. Общая стоимость похищенного превысила 5,5 млн руб.

«Устойчивость созданной организованной группы была обусловлена стабильностью состава, высокой технической оснащенностью группы, ее мобильностью, качеством подготовки к совершению преступлений, высокой слаженностью и согласованностью действий всех участников», — говорится в сообщении.

Задержать обвиняемых удалось в апреле 2022 года. Уголовное дело по частям 3, 4 статьи 158 УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой» будет рассмотрено в Кировском районном суде Екатеринбурга.

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