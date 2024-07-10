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Шестеро жителей города Лесного обвиняются в хищении денежных средств более чем у 3 тыс. пользователей ресурсов «Бла-бла-кар» и Авито

УрБК, Екатеринбург,10.10.2024. В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении шестерых жителей города Лесного. Они обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой», предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что по данным следствия в период с ноября 2023 по апрель 2024 годов обвиняемые через автоматизированное приложение-бот в программе мгновенного обмена сообщениями, предназначенной для создания поддельных ссылок на сайты, внешне схожих с оригинальными Интернет-ресурсами «Бла-бла-кар» и Авито, под предлогом оплаты брони поездок похищали с банковских счетов граждан денежные средства, диапазон которых варьировался от 600 руб. до 55 тыс. руб.

Кроме того, один из задержанных привлек к этой деятельности непосредственных исполнителей хищений, размещавших соответствующие объявления на оригинальном интернет-ресурсе «Бла-бла-кар». Они общались с клиентами и затем направляли тех по фишинговым ссылкам.

«Оперуполномоченные УБК ГУ МВД области установили 34 преступных эпизода, в которых пострадало более 3 тыс. человек. В ходе проведенных сыщиками обысков обнаружены и изъяты сотовые телефоны, жесткие диски, системные блоки, банковские карты и ноутбук, использовавшиеся для обмана граждан. При допросе фигуранты дали признательные показания, заверив, что готовы возмещать причиненный людям материальный ущерб. До судебного разбирательства в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде и надлежащее поведение», — сказал В. Горелых.

Он также отметил, что обвиняемые ранее не судимы и официально не трудоустроены.

В свою очередь, руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Сапегин сообщил, что в настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактов преступной деятельности сообщников, выяснение конкретной роли каждого из них.

«Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе компьютерно-технические и психолого-психиатрические, выполняются иные процессуальные действия по сбору и закреплению доказательственной базы», — подытожил А. Сапегин.
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