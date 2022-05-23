Арт-пространство «Кирпичи» в Екатеринбурге отметило первую годовщину работы

УрБК, Екатеринбург 20.01.2023. Первый муниципальный креативный кластер арт-пространство «Кирпичи» в Екатеринбурге отметил год с начала работы. Мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 19 января, сообщает пресс-служба организации.



Арт-пространство является структурным подразделением Культурно-досугового центра «Дружба» и находится в стенах старинного кирпичного дома, который входит в единый комплекс зданий XIX века знаменитого особняка Поклевских-Козелл.







В мероприятии в честь годовщины открытия приняли участие заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, глава Ленинского района Элена Беруашвили, директор КДЦ «Дружба» Илья Фалин, арт-директор «Кирпичей» Марина Соколова, художник, дизайнер Джордж Шагашвили. На вечере также присутствовали представители управления культуры города Екатеринбурга, администрации Ленинского и Кировского районов, консулы Франции, Италии, Венгрии, представители генерального консульства Республики Кыргызстан в Екатеринбурге, руководитель РООСО «Интернациональный Союз Диаспор», руководитель грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили, а также представители творческой сферы.









Памятные подарки и благодарственные письма были вручены всем авторам, которые демонстрировали свое творчество в прошедшем году в арт-пространстве «Кирпичи». Так, за первый год работы в «Кирпичах» состоялось более 20 художественных выставок, в том числе Льва Карнаухова, Сурена Хондкаряна, Елены Улановой-Трофимовой, Екатерины Крюковой, Наташи Ермолаевой, Татьяны Копыловой. Дизайнеры Джордж Шагашвили, Маша Варламова, Лариса Султанова, Анна Малышева, Бекназар Алмазбеков представили на площадке арт-пространства свои коллекции одежды.







Кроме этого, в 2022 году в «Кирпичах» прошел ряд культурных мероприятий, в том числе VII Открытый городской фестиваль-конкурс по декоративно-прикладному искусству «Краски на стекле» Екатеринбургской детской школы искусств № 2, Бажовские чтения в рамках проекта «ББ: Бажов и Башкиры» в рамках III Фестиваля культур «Мы вместе», гастрономический фестиваль «Пельмени, Хинкали и их Друзья». В арт-пространстве «Кирпичи» также проходили различные мероприятия в День города, в Ночь музеев, в День защиты детей. Кроме этого, креативный кластер принял активное участие в Ночи искусств, предложив свою культурную программу для жителей и гостей города.







На площадке «Кирпичей» в 2022 году прошла презентация книги Арсена Титова, фотовыставка дизайнера Джорджа Шагашвили, арт-вечеринка «Бал-Маскарад», открытие парфюмерного пространства BARUSH Parfum. На протяжении года здесь проходили различные мастер-классы по живописи и прикладному искусству, в том числе благотворительные, а также творческие встречи с участием художников и дизайнеров. В арт-пространстве на постоянной основе представлены авторские подарки и сувениры ручной работы, украшения, посуда, открытки, книги и многое другое. Дизайнерская одежда и аксессуары представлены брендами George Shaghashvili и Наталья Мишукова.







На торжественном мероприятии в честь первой годовщины работы арт-пространства Джордж Шагашвили представил публике свой творческий подарок к 300-летию Екатеринбурга — графический рисунок со знаковыми зданиями города, выполненный в виде кардиограммы и нанесенный на открытки и футболки. Также в программе вечера приняли активное участие шаржист Евгений Баторский и поэтесса Клементина Кручинская.



Стоит отметить, что креативное пространство — это принципиально новый вид досуговой деятельности в современной городской среде, предназначенный для вовлечения горожан в различные виды творческой деятельности. Арт-пространство «Кирпичи» является первым муниципальным креативным пространством. Всего за год работы креативный кластер стал местом взаимодействия различных культур и взглядов, объединив художников, дизайнеров, модельеров и мастеров декоративно-прикладного творчества. В 2022 году арт-пространство «Кирпичи» стало победителем открытого конкурса общественного признания «Золотая услуга 2022» (номинация «Проект года»), учрежденного министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.



Изображения предоставлены арт-пространством «Кирпичи»