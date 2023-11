Екатеринбург — креативный

Фото предоставлены пресс-службой СОФПП

В столице Среднего Урала на площадке креативного кластера «Домна» 23 ноября завершился первый мультикреативный фестиваль «прокачки» творческого бизнеса «Креативный Екатеринбург». По его итогам лучшие креативные проекты получили награды от администрации города и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.С 21 по 23 ноября в стенах кластера «Домна» на улице Вайнера, 16 встречались предприниматели креативных индустрий и креативных команд, специалисты сферы продвижения, авторы, работающие в разных жанрах (визуальное искусство, музыка, литература, медиа, мода, дизайн, digital и IT), которые поделились своим опытом и рассказали о трендах и перспективах в сфере креативных профессий.Хедлайнером фестиваля стал гуру современной редактуры, автор бестселлера «Пиши. Сокращай», «Ясно, понятно», создатель сервиса проверки текстов «Главред» Максим Ильяхов, который открыл торжественное мероприятие и в течение всего первого дня в разных форматах выступал с образовательно-дискуссионным интерактивом.Второй день фестиваля открылся лекцией от автора логотипа Екатеринбурга директора агентства Voskhod for Peace Владислава Деревянных. Спикер рассказал гостям «Домны» про новую айдентику брендов и посоветовал бизнесу забыть о так называемом фирменном стиле — визитках, логотипах и мерче.Участники Шоу комедийной импровизации «Пара Фраз» дали мастер-класс по развитию юмора и уверенности в себе, после чего состоялся паблик-ток, в числе участников которого были представители компаний «СКБ-Контур», «Жизньмарт» и Fenomen x D Innovate Group. Спикеры поделились своим опытом ребрендинга.В третий, завершающий, день фестиваля на слете креативных кластеров Свердловской области состоялась дискуссия о современных IT-компаниях, в ходе которой спикер, корпоративный психолог «Контура» Виктор Степанов, рассказал, как работникам этой сферы избежать выгорания, а директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета кандидат технических наук Илья Обабков поделился о современных навыках, обучении и рынках IT.Мастер-класс по публичным выступлениям подготовил актер, режиссер и ведущий программы «Вести-Урал» Константин Зущик. Основатель инновационной компании ART UP studio, занимающейся комплексной разработкой промышленного дизайна, Алексей Кутяев и автор проекта «Антихрупкость» креативного кластера «На Заводе» Алина Рахматуллина поделились рабочими кейсами о том, как делать свои товары привлекательными.В последний день фестиваля состоялось торжественное награждение победителей конкурса креативных проектов, на который поступило свыше 70 заявок.«Я рад поздравить победителей — их инициативы не только креативны и уникальны, но и способствуют городскому развитию. Они доказывают, что креативная экономика — это не просто модное веяние, а серьезная составляющая любого продукта», — поздравил победителей глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вручая приз в категории «ремесла и народно-хозяйственные промыслы» Андрею Лодкину, автору проекта реконструкции бывшего завода хлебобулочных изделий № 6 «Всеслав».Предприниматель считает, что завод может стать новой точкой притяжения, площадкой для концертов, образовательных программ в различных направлениях, предусматривающей вовлечение в креативную экономику города свыше 6 тыс. кв. м. пространства, не задействованного новым производством одноразовой упаковки «Фудфейс».«Общая площадь завода — 12 тыс. кв. м., производственный участок займет где-то половину. Все остальное будет про развитие и креатив. Например, есть вариант расширения пространства за счет крыш завода, которые мы хотим задействовать. Проект реконструкции — вклад компании в развитие города, в котором мы работаем. Мы считаем, что через него мы будем поднимать уровень производства, культуры сотрудников, их семей и детей», — прокомментировал свою победу Андрей Лодкин.В категории «информационные технологии» победу одержал проект инновационного сервиса «Инфокарта Екатеринбурга» Павла Омелихина.«Мы придумали создать единый сервис, где будет сразу собрана и правильно визуализирована вся информация о городе», — рассказал автор.Победителем в категории «медиа» стал подкаст о выборе профессионального пути «Мама, я инженер» студентки-третьекурсницы УрГПУ Софии Мезенцевой. В пятерку победителей вошли также Алия Арсаева с проектом арт-пространства, объединяющего лекторий, коворкинг и разнообразные событийные пространства от команд «Маркет приколов» и «Маркет арки», и семейная студия Анны Мальневой «А7» по реставрации винтажной мебели.По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, креативная площадка «Домна» — это эффективный инструмент поддержки творческих предпринимателей — от финансовой до организации такого важного ивента, как фестиваль «Креативный Екатеринбург».«Сегодня фестиваль завершился, и это были три ярких, насыщенных событиями дня. У нас очень креативный город, я даже не подозревал, сколько креативных предпринимателей живет в Екатеринбурге», — подчеркнул Валерий Пиличев.Напомним, что фестиваль «Креативный Екатеринбург» организован совместными усилиями городской администрации и СОФПП. Его цель — объединить творческих людей столицы Среднего Урала и помочь им в становлении и развитии.