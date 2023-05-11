В преддверии «Ночи»

В Свердловской области завершаются приготовления к ежегодной акции «Ночь музеев». В этом году мероприятие пройдет 20 мая. Событие всегда приурочено к Международному дню музеев 18 мая и проводится в ближайшую к этой дате субботу. Подробнее об организации акции, новых площадках и форматах рассказали сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге представители профильных ведомств и музеев.



В 2023 году у «Ночи музеев» будут две центральные темы: объявленный президентом РФ Год педагога и наставника, а также 300-летие Екатеринбурга. И то и другое будет обыгрываться на большинстве площадок, причем поздравить уральскую столицу с юбилеем решили и некоторые другие города.







По информации первого заместителя министра культуры региона Юлии Прытковой, в этом году акция пройдет в 76 населенных пунктах. На участие заявили 235 площадок. Спикер ожидает, что в этот день будет реализовано примерно 1,5 тыс. мероприятий. Помимо государственных учреждений, к акции присоединились частные компании.



«На любой вкус, интересы, потребности сформирована наша «Ночь музеев». И в программе акции есть более 30 площадок, которые используют инклюзивные форматы: жестовый язык, тифлокомментирование, тактильные экспонаты. Так что люди с любыми возможностями здоровья могут принять участие во всероссийской акции», — отметила Ю. Прыткова.



Для тех, кто решит в этот день остаться дома, будет реализован проект «Музейные истории». С 20.00 в сообществе «Культура Урала» в «ВКонтакте» будут вестись прямые трансляции с площадок акции.



О порядке проведения «Ночи музеев» в Екатеринбурге рассказал начальник управления культуры администрации города Илья Марков. Он напомнил, что детская программа акции пройдет с 11.00 до 18.00, а основная — с 19.00 до 02.00. Для того чтобы участники мероприятия могли уехать домой в позднее время, будет организовано накопление общественного транспорта.



Ряд площадок будут работать бесплатно, а некоторые присоединились к формату единого билета. Он приобретается за 300 руб., и с его помощью можно посетить до пяти учреждений, принимающих такой билет. Также его можно купить онлайн.



И. Марков выделил некоторые мероприятия, которую станут новинкой в этом году. Накануне был анонсирован проект капсулы времени. В «Ночь музеев» возле Водонапорной башни будет организована акция по сбору предложений и мнений о том, что нужно будет добавить в новую капсулу времени, которую заготовят в День города, 18 ноября.



Также в парке Литературного квартала состоится арт-инсталляция. В первом городском театре «Колизей» пройдет музейно-театральная постановка, где будет рассказана история учреждения.



«Отдельно скажу про обеспечение доступа. Мы уже не первый год стремимся к тому, чтобы у наших музеев росла доступность. Мы специально этим занимаемся. На портале «Культура для всех» есть информация о специальных маршрутах для людей, имеющих определенные ограничения. Нам бы хотелось также в будущем привлекать все больше и больше участников, настаивать, чтобы площадки, участвующие в акции, хотя бы задумались над этим», — добавил И. Марков.



Директор Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Александр Емельянов назвал «Ночь музеев» «своеобразным Новым годом для музейщиков». В этот день гостей примут 17 площадок, входящих в структуру учреждения.



В Екатеринбурге в Музее истории и археологии Урала пройдут экскурсии по «Шигирской кладовой», «Древней истории народов Урала» и другим коллекциям. Будет представлена выставка «Господа уездного города», где можно будет увидеть, как выглядели жители города сто лет назад. В ее рамках пройдет показ мод, на котором реконструкторы покажут одежду XIX века. Военно-исторический клуб «Горный щит» продемонстрирует реконструкцию формы солдат петровской эпохи.



В Доме Поклевских-Козелл продолжается работа выставки «Театр Надежды Ламановой». В Доме Агафуровых открылась выставка «Дорогами командора», посвященная 85-летию Владислава Крапивина. В Саду Казанцева будет программа прогулки по весеннему саду.



Руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Светлана Швецова подтвердила, что многие площадки поддержали педагогическую тематику.



«Гости станут участниками нетрадиционных уроков, сядут за парты, почувствуют себя учениками. А кто-то, может, и наставниками. Например, Литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в Висиме готовит целую школьную программу в традициях XVIII-XIX веков. На уроке чистописания можно будет написать письмо под диктовку гусиным пером. А на уроке арифметики — познакомиться с учебником начала XIX века и решить задачку, которая вызвала затруднение у юного Дмитрия Мамина, ставшего впоследствии известным уральцем Маминым-Сибиряком», — рассказала С. Швецова.



В музее Арамиля пройдут фабричные уроки, где посетители создадут текстильную картину из крученой нити. В Заречном краеведческом музее для посетителей воссоздадут атмосферу советской школы и проведут мастер-классы. Поздравить Екатеринбург с 300-летием решили Литературный музей Степана Щипачева (Богданович), Универсальный гастрольный театр (Верхняя Пышма), Ирбитский историко-этнографический музей, Михайловский краеведческий музей.



Также к 300-летию Екатеринбурга разработана «интерактивная настольная игра-бродилка по музеям», сообщила С. Швецова. Она будет презентована на городских площадках, ее будут бесплатно вручать самым активным участникам акции.



Среди спецпроектов Центра инновационных музейных технологий спикер выделила три автобусных тура — в Ирбит, Нижний Тагил и Нижнюю Синячиху — с посещением ряда местных музеев. Эти поездки организованы для школьников и педагогов-наставников.



Генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева сказала, что учреждение поддерживает обе заявленные на «Ночь музеев» темы. Возле Невьянской наклонной башни в 16.00 пройдет театрализованная экскурсия «Демидов и Татищев: исторический батл». Ее главными героями станут Акинфий Демидов и Василий Татищев, а также другие персонажи XVIII века. Помимо этого, пройдут экскурсии по невьянским промыслам, концерт, мастер-классы, спортивные соревнования.



Директор Красноуфимского краеведческого музея Сергей Русинов сообщил, что у них большинство мероприятий будут разделены на два блока: патриотический и блок практических навыков. В первом пройдут реконструкции и интерактивные выставки. Во втором — эстафета по пожарно-прикладному делу, электронный тир и мастер-классы. Помимо педагогической темы и поздравления Екатеринбурга, будут мероприятия, напоминающие о том, что Красноуфимск изначально был казачьей крепостью.



Ознакомиться с программой «Ночи музеев» можно на официальном сайте акции. Эта же информация в отношении Екатеринбурга продублирована на отдельном портале.