Екатеринбург развивает индустрию гостеприимства

Изображения предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга

Екатеринбург признан «Лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса» в рамках отраслевого конкурса «Национальная гостиничная премия 2023». Награждение победителей состоялось 1 декабря в Москве.Уральскую столицу оценивали по различным параметрам: расположенность, транспортная инфраструктура, насыщенность деловой программы, богатое культурное наследие, количество проводимых спортивных мероприятий, наличие выставочных площадок, состояние благоустройства города, работа предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.В частности, было отмечено, что в городе созданы благоприятные условия для развития сферы гостеприимства. В Екатеринбурге насчитывается 131 гостиница и мини-отель, а также 47 хостелов. Столица Урала привлекает туристов богатым выбором достопримечательностей, а также площадок, где регулярно проводятся различные мероприятия. Так, по объему выставочных площадей Екатеринбург занимает третье место в России (первое место — Москва с 515 тыс. кв. м., второе — Санкт-Петербург с 90 тыс. кв. м., третье — Екатеринбург с 59 тыс. кв. м.).В городе насчитывается свыше 600 памятников истории и культуры, действуют 22 театра, две филармонии, 50 музеев, 35 художественных галерей и выставочных залов классического и современного искусства. Екатеринбург — единственный город в мире, где есть 140 зданий в авангардном стиле. Также в городе насчитывается 2 тыс. 810 спортивных сооружений. В юбилейном году введены в эксплуатацию Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо и Дворец водных видов спорта, ледовая арена на территории спортивного комплекса «Калининец».С точки зрения туристической привлекательности наиболее значимыми и масштабными событиями являются Международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», фестиваль «Безумные дни», фестиваль «Стенограффия», Екатеринбургский международный книжный фестиваль «Красная строка», фестиваль «ГикКон».Власти уральской столицы регулярно проводят мероприятия, повышающие туристическую привлекательность города. Напомним, что летом 2022 года Екатеринбург вошел в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов и получил из федерального бюджета 215 млн руб. Все работы проводятся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Согласно плану реализации туркода предусмотрены установка малых архитектурных форм, создание арт-объектов, размещение современных туалетных модулей, монтаж архитектурной подсветки исторических зданий, приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора и другие мероприятия по развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортной городской среды. Всего проект включает 48 мероприятий.Так, на прошлой неделе департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга совместно с АНО «Исеть» разработал дизайн фасадов зданий, находящихся на центральных улицах уральской столицы.В рамках разработки дизайн-кода специалисты определили оптимальные параметры вывесок: размеры, цветовые решения, гармонично сочетающиеся с архитектурными, стилистическими и колористическими особенностями застройки Екатеринбурга.Все это позволит привести вывески к единообразию. Их параметры зависят от размеров зданий, которые, в свою очередь, делятся на малые и большие. Высота вывески составляет 300 мм для зданий высотой до трех этажей. Для зданий выше четырех этажей — 400 мм. На всех строениях, расположенных в границах первого пояса туристского центра, предусмотрено использование белых настенных вывесок с цветными боковыми гранями.В рамках формирования дизайн-кода туристского центра города были разработаны 148 разверток фасадов зданий, формирующих фронт застройки улиц 8 Марта, Горького, Карла Либкнехта, Малышева, Первомайской, Пушкина, Розы Люксембург, Толмачева, Вайнера, Воеводина, проспекта Ленина и переулков Банковского и Театрального. Дизайн-решения вывесок, которые отображены на развертках фасадов, были разработаны для почти 350 объектов.Кроме этого, в рамках реализации проекта в центральной части Екатеринбурга появятся восемь общественных туалетов с доступом для маломобильных групп населения. На данный момент кабины уже установлены в Историческом сквере и на пересечении улицы Набережная Рабочей Молодежи и проспекта Ленина, 33 (рядом с гимназией № 9). Также в ближайшее время новые объекты появятся на пересечении улиц Малышева и Горького, на пересечении улицы Набережная Рабочей Молодежи и Октябрьской площади, 2 (у Театра драмы), в сквере по улице Дзержинского, 2 (у ККТ «Космос») и рядом с домом по улице Вайнера, 12.За счет подключения к сети работает система автоматического обогрева, срабатывающая при температуре ниже 0 градусов, чтобы автономная система водоснабжения не разморозилась при низких температурах. Система освещения, как и вентиляции, осуществляется от датчика движения. Внешнее освещение и подсветка лайтбоксов работают от датчика света. Двери пользовательских помещений оснащены замками с индикаторами «свободно»/«занято». Внутри помещения также оборудованы всем необходимым: диспенсерами для жидкого мыла и туалетной бумагой. Работать они будут с середины декабря до конца новогодних праздников, после чего отправятся на хранение и обслуживание до наступления теплой погоды.Также в этом году в рамках реализации нацпроекта в городе появились другие объекты. Два из них разместились в центре города — по обе стороны от Плотины. Первый — отлитый из бронзы макет градостроительного ансамбля Екатеринбурга 1733-1734 годов в масштабе 1:300. Постамент массой 16 т изготовлен из гранита Камбулатовского месторождения, масса бронзовой части — около 1 т. Второй — гранитная карта Екатеринбурга размером 1,5 на 1,5 м с делением на районы.Кроме этого, была расширена шахматная зона на проспекте Ленина: здесь появились еще шесть столов. Все они произведены из современного материала, устойчивого к ультрафиолету, морозу и осадкам.Также сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта украсили мини-библиотека и комплект уличной мебели под названием «Фигуры Малевича» — две скамьи со спинками, две скамьи без спинок, три стола и две урны. А в Историческом сквере со стороны площади Труда на лестничном марше смонтировали амфитеатр-лестницу.На улице Вайнера было установлено 100 урн и 191 объект малых архитектурных форм — трехместные скамьи без спинки, двухместные скамьи со спинкой, одноместные сиденья и парковая мебель.Также к 300-летию уральской столицы в городе появилось 90 люков в виде монет Екатеринбургского монетного двора. На 45 из них изображен знаменитый пятак Екатерины II 1763 года. Это первый год чеканки такой монеты. Второй тип люков изображает пять копеек 1872 года из последней серии Екатеринбургского монетного двора.