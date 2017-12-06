Гостиничная сфера Екатеринбурга увеличилась на 759 мест

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Гостиничная инфраструктура Екатеринбурга увеличилась на пять объектов, рассчитанных на 759 мест. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин сообщил, что на сегодняшний день в городе работают 132 гостиницы и мини-отеля, рассчитанные на 12 тыс. 134 места, и 47 хостелов, из которых 32 прошли необходимую классификацию.



«По итогам 2023 года Екатеринбург посетило более 1 млн 700 тыс. человек, что на четверть больше, чем годом ранее, а гостей, посетивших город в рамках рабочей поездки в 2023 году, было 70% от общего количества приезжающих», — рассказал Максим Чаплыгин, подчеркнув, что важным событием для туристической сферы стала победа Екатеринбурга в конкурсе «Национальная гостиничная премия 2023», где он занял первое место в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса».



Напомним, что в минувшем году были открыты отель FarFour Inn & Suite (улица Мира, 47/4) на 108 мест, конгресс-отель «Екатеринбург» (улица Бебеля, 59) на 365 мест, бизнес-отель «Slide отель» (улица Народной Воли, 83) на 166 мест, а также перепрофилировано пять объектов на 287 мест. При этом закрылись три гостиницы на 167 мест.