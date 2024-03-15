Гостиничная инфраструктура Екатеринбурга за 2023 год увеличилась на пять новых объектов размещения

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Гостиничная инфраструктура Екатеринбурга за 2023 год увеличилась на пять новых объектов размещения, рассчитанных на 759 мест, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, в прошлом году открылись: отель FarFour Inn & Suite (улица Мира, 47/4) на 108 мест, конгресс-отель «Екатеринбург» (улица Бебеля, 59) на 365 мест, бизнес-отель «Slide отель» (улица Народной Воли, 83) на 166 мест, а также перепрофилировано пять объектов на 287 мест.



На сегодняшний день в распоряжении гостей уральской столицы: 132 гостиницы и мини-отеля, рассчитанные на 12 тыс. 134 места, а также 47 хостелов.



Отметим, что в юбилейный 2023 год Екатеринбург посетило более 1,7 млн человек, что на четверть больше, чем годом ранее.