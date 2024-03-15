Гостиничная инфраструктура Екатеринбурга за 2023 год увеличилась на пять новых объектов размещения

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Сфере делового туризма в Екатеринбурге остро не хватает средств размещения, заявил ...27.02.2024 Гостиничная сфера Екатеринбурга увеличилась на 759 мест
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Гостиничная инфраструктура Екатеринбурга увеличилась на пять объектов, рассчитанных на ...20.07.2012 32 екатеринбургских гостиницы прошли процедуру классификации
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. Администрация города Екатеринбурга опубликовала в сети Интернет информацию о ...11.11.2010 В 2011 году в Екатеринбурге планируется открыть четыре гостиницы
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2010. Четыре гостиницы планируется открыть в Екатеринбурге в 2011 году; это третья очередь ...25.12.2009 В 2009 году суммарный номерной фонд гостиниц Екатеринбурга достиг 7,29 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2009. По итогам 2009 года в Екатеринбурге расположены 54 гостиницы на 6434 места и 38 ...