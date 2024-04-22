Власти Екатеринбурга назвали туризм одним из драйверов роста экономики города

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Гостиничная сфера Екатеринбурга увеличилась на 759 мест

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Гостиничная инфраструктура Екатеринбурга увеличилась на пять объектов, рассчитанных на ...

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УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Городские власти обсудили с представителями туристической сферы вопросы развития ...