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Вчера, 15:00

Власти Екатеринбурга назвали туризм одним из драйверов роста экономики города

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Одним из основных направлений развития экономики Екатеринбурга власти города считают туризм. Об этом заявил в интервью глава уральской столицы Алексей Орлов.

На сегодняшний день для достижения этой цели в городе имеются все условия. Так, в Екатеринбурге расположены 132 гостиницы и мини-отеля на 12 тыс. 134 места и 47 хостелов. За год в гостиничной инфраструктуре города появилось пять новых объектов размещения, рассчитанных на 759 мест, еще пять объектов было перепрофилировано, благодаря чему в общую копилку было добавлено 287 мест для гостей города.

Одновременно в городе успешно реализуются такие туристические проекты, как «Красная линия», площадка «Европа — Азия» на 17-м км Московского тракта, фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В рамках реализации проекта туристического кода Екатеринбурга проведено около 50 мероприятий, благодаря чему появились новые точки притяжения и арт-объекты.

Отметим, что столица Урала регулярно занимает лидирующие места в рейтингах, определяющих туристическую значимость. Так, по итогам прошлого года Екатеринбург был признан «Лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса» в рамках отраслевого конкурса «Национальная гостиничная премия — 2023». По объему выставочных площадей уральская столица входит в тройку лидеров среди городов России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

«В прошлом юбилейном году Екатеринбург посетили более 1,7 млн туристов, это на 21% больше, чем в 2022 году. Если сравнивать август 2023 года — основной месяц празднования 300-летия города — с августом 2022 года, то увеличение турпотока составило 60%», — рассказал Алексей Орлов.

Растущий интерес россиян к внутреннему туризму способствует созданию новых проектов, гостиниц, точек притяжения, активному развитию событийного туризма. Кроме того, власти Екатеринбурга планируют уделить внимание развитию проектов образовательного и оздоровительного туризма. Также в городе продолжится благоустройство набережной реки Исеть, будут созданы зоны отдыха на Верх-Исетском пруду и Шарташе, планомерно будет улучшаться туристическая инфраструктура в центре и других районах города, а также открыты точки питания для обслуживания более 100 человек одновременно.
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