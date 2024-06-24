Екатеринбург за полгода посетили свыше 1,1 млн туристов

Заместитель Главы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел встречу с представителями туристической индустрии. Лучшие ее представители были отмечены благодарственными письмами главы Екатеринбурга, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В ходе встречи директор МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик рассказала, что Екатеринбург за шесть месяцев этого года посетили свыше 1,1 млн человек.



По ее словам, в текущем году было выпущено два новых путеводителя — по индустриальному наследию Екатеринбурга и детский, в основе которого лежат маршруты проекта Музея истории Екатеринбурга «Екатеринбурговедение».



Также в сотрудничестве туристско-информационного центра и паблик-арт программы «ЧО» появились пять новых экскурсионных маршрутов, знакомящих гостей и жителей города с нецентральными районами: Уралмашем, ВИЗом, Втузгородком, а также Юго-Западным и Парковым микрорайонами.



Кроме того, реализуются и другие туристические проекты, ставшие неотъемлемой частью облика столицы Урала. Среди них — «Красная линия», площадка «Европа–Азия» на 17-м километре Московского тракта, фестиваль уличного искусства «Стенограффия» и другие. В рамках реализации проекта туристического кода Екатеринбурга проведено около 50 мероприятий, благодаря чему появились новые точки притяжения и арт-объекты.



«Туризм сегодня действительно является одним из самых приоритетных направлений, и тому подтверждение — количество посещений. И благодаря развитию сферы туризма уральская столица не только преображается внешне, но и укрепляет свой статус города глобального значения, становится центром притяжения масштабных международных событий», — отметил С. Плахотин.