Екатеринбург за полгода посетили свыше 1,1 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Одним из основных направлений развития экономики Екатеринбурга власти города считают ...09.02.2024 Тренды туризма 2024 года
Участники туристической отрасли Среднего Урала подвели итоги 2023 года и обсудили тренды 2024 года ...20.07.2023 В Екатеринбурге к юбилею города обновят туристическую навигацию
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летию модернизируют сеть стендов для туристической навигации по ...09.09.2022 В Екатеринбурге создадут проектный офис для разработки обновленного туристического кода города
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное развитию проекта ...12.07.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый состав Координационного совета по развитию туризма
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый состав Координационного совета по ...