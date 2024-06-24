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Екатеринбург за полгода посетили свыше 1,1 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Заместитель Главы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел встречу с представителями туристической индустрии. Лучшие ее представители были отмечены благодарственными письмами главы Екатеринбурга, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ходе встречи директор МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик рассказала, что Екатеринбург за шесть месяцев этого года посетили свыше 1,1 млн человек.

По ее словам, в текущем году было выпущено два новых путеводителя — по индустриальному наследию Екатеринбурга и детский, в основе которого лежат маршруты проекта Музея истории Екатеринбурга «Екатеринбурговедение».

Также в сотрудничестве туристско-информационного центра и паблик-арт программы «ЧО» появились пять новых экскурсионных маршрутов, знакомящих гостей и жителей города с нецентральными районами: Уралмашем, ВИЗом, Втузгородком, а также Юго-Западным и Парковым микрорайонами.

Кроме того, реализуются и другие туристические проекты, ставшие неотъемлемой частью облика столицы Урала. Среди них — «Красная линия», площадка «Европа–Азия» на 17-м километре Московского тракта, фестиваль уличного искусства «Стенограффия» и другие. В рамках реализации проекта туристического кода Екатеринбурга проведено около 50 мероприятий, благодаря чему появились новые точки притяжения и арт-объекты.

«Туризм сегодня действительно является одним из самых приоритетных направлений, и тому подтверждение — количество посещений. И благодаря развитию сферы туризма уральская столица не только преображается внешне, но и укрепляет свой статус города глобального значения, становится центром притяжения масштабных международных событий», — отметил С. Плахотин.
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