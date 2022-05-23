«Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдет с 20 на 21 мая

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. «Ночь музеев-2022» пройдет в Екатеринбурге с 20 на 21 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.



Центральной темой мероприятия в этот раз станет 300-летие уральской столицы, а дополнительной — год педагога и наставника в России. Городские музейные площадки расскажут посетителям об истории города, его ключевых событиях, знаменитых жителях, особенностях Екатеринбурга и его достижениях.



В текущем году к «Ночи музеев» присоединятся минимум 130 выставочных пространств. Традиционно в акции поучаствуют классические музеи города — муниципальные, областные и ведомственные. В их числе — площадки Музея изобразительных искусств и Музея истории Екатеринбурга, Объединенного музея писателей Урала и Свердловского областного краеведческого музея, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» и другие.



Также каждый год у екатеринбуржцев и гостей города пользуются популярностью новые и необычные площадки. В этот раз посетителей попытаются удивить Музей истории места на улице Мира, галерея УОЛЕ, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Музей лицея имени Дягилева, гончарная мастерская «Златоуст» и другие. Всего в этом году было получено 14 заявок от выставочных площадок, которые раньше не участвовали в «Ночи музеев».



Вдобавок 20 мая с 17.00 до 23.00 пройдет VII музыкальный фестиваль RockMuseum. Исполнители выступят на трех площадках: перед входом в культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» (улица Вайнера, 11), во дворе реставрационно-хранительского корпуса (улица Вайнера, 16) и над входом в Екатеринбургский музей изобразительных искусств (улица Воеводина, 5).



Программа «Ночи музеев» откроется с детских мероприятий, которые пройдут 20 мая с 11.00 до 18.00. В 19.00 стартует основная программа, которая завершится в 02.00 21 мая. Чтобы гости смогли разъехаться по домам, в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта к 00.45 21 мая будет организовано накопление подвижного состава общественного транспорта.