В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в культурном проекте «Ночь музеев»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Екатеринбурге стартовал сбор заявок от культурных учреждений, которые желают принять участие в проекте «Ночь музеев». Мероприятие традиционно пройдет в ночь с 20 на 21 мая 2023 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Подать заявку на участие можно до 19 марта на сайте организаторов проекта. После формирования полного списка участников в Екатеринбурге начнется проработка программ и подготовительная работа совместно с оргкомитетом мероприятия.
Главной темой «Ночи музеев» в этом году станет 300-летний юбилей столицы Урала. Кроме того, внимание будет уделено объявленному Году педагога и наставника в Российской Федерации.
Напомним, что «Ночь музеев в Екатеринбурге» проводится уже в 17 раз. В прошлом году проект объединил 134 культурных учреждения города, на его площадках побывали 75 тыс. человек.
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