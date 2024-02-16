Заводы, книги, рок-музыка и барокко

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на 16, 17 и 18 марта. Мероприятия пройдут на двух площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11.В корпусе отечественного искусства 16 и 17 марта пройдут заключительные экскурсии по выставке «Художники уральских заводов». В субботу в 15.00 экскурсию проведет куратор выставки кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров. В воскресенье в 15.00 можно будет послушать заведующую отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксению Гилеву.В ходе экскурсий речь пойдет о художественной культуре Урала второй половины XIX — начала XX века. Кураторы выставки представят обзор искусства этого периода с личными акцентами на основных героях процессов развития художественной культуры Урала в период между отменой крепостного права и революционными событиями.В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 16 марта в 17.00 состоится лекция Rock-n-art кандидата архитектуры художника, дизайнера, писателя и педагога Александра Коротича. Слушателям будет представлен авторский взгляд на развитие отечественной рок-музыки от создателя оформления десятков знаменитых альбомов.«Урфин Джюс, Nautilus Pompilius, Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Чайф, Ю-Питер, Саша Самойленко, Александр Зарецкий, Егор Белкин, Алексей Могилевский, Галина Босая — вот далеко неполный список звезд, творческое сотрудничество с которыми привело к написанию книги «С роком 40 лет». Каждая из обложек явилась поводом к творческому приключению, а истории их создания не менее интересны, чем песни из этих альбомов», — говорится в анонсе мероприятия на сайте музея.На следующий день в 17.00 Александр Коротич представит слушателям мастер-класс «Тайны книжной иллюстрации».«Мы с раннего детства листаем книжки с картинками, не догадываясь о том, насколько сложна повествовательная архитектура книги. Авторский мастер-класс по книжной иллюстрации содержит несколько различных подходов к макету и графическим техникам, позволяющим наиболее полноценно воплотить литературные образы», — считает автор проекта.Также в культурном центре «Эрмитаж-Урал» 16 марта в 16.00 пройдет вечер, где участники клуба исторических танцев Pas de cote представят реконструкцию танцев периода первой четверти XVIII века — эпохи барокко. Мероприятие пройдет в рамках выставки «Екатерина I — наследница дел Петра Великого».Танцоры клуба Pas de cote уже много лет занимаются реконструкцией танцев и моды различных исторических эпох. В рамках завершения выставки для участников встречи пройдет мастер-класс по образцовым танцам из книг начала XVIII века.Еще одно мероприятие, посвященное этому историческому периоду, пройдет на площадке культурного центра в воскресенье в 12.00. Специалист отдела просвещения ЕМИИ Анастасия Лапина проведет занятие «На все руки мастер», посвященное личности первого российского императора Петра I.«Плотник, столяр, слесарь, кузнец, картограф, кораблестроитель, бомбардир, хирург — всеми этими специальностями владел первый император Российской Империи Петр I. Учился у лучших мастеров мира, работал не жалея рук с большой любовью к делу. Приглашаем посмотреть изделия, в создании которых он сам принимал участие, а также «заглянуть» в его мастерскую», — сообщается в анонсе мероприятия.После познавательной части участники занятия смогут в музейной мастерской создать панно в технике пейп-арт.А в понедельник, 18 марта, в 19.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет мероприятие в рамках проекта «Музыка в музее», который ЕМИИ запускает совместно с командой Венского фестиваля музыкальных фильмов.Темой первой встречи станет творческий диалог двух представителей Серебряного века: композитора Сергея Рахманинова и художника Михаила Врубеля. Встречу проведет лауреат международных конкурсов Арсений Мерзлов.Это мероприятие станет первым в рамках проекта. В дальнейшем по понедельникам в центре «Эрмитаж-Урал» регулярно будут проходить концерты классической музыки.