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23.10.2023

Двойной взгляд на Будапешт

В уральской столице 18 октября открылась фотовыставка «Магия Будапешта», организованная Уральской Ассоциацией Туризма (УАТ). На выставке представлены работы Генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и президента Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП) Андрея Беседина.

В открытии экспозиции приняли участие генеральные консулы Франции, Венгрии, Кипра, Азербайджана, главы дипломатической и культурной миссии Италии, а также члены правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, руководители высших учебных заведений, представители Министерства иностранных дел.

Двойной взгляд на Будапешт
Фотограф Дмитрий Часовитин

На церемонии открытия Шандор Фабиан рассказал гостям о том, что в своих работах он хотел показать туристам Будапешт глазами человека, который живет в этом городе.

«Создавая свои работы, я старался сделать так, чтобы зритель мог прочувствовать то, что может увидеть только человек, для которого эти места считаются родными. И показать то, что может быть скрыто от бегущего и мечтательного взгляда туриста на местные достопримечательности. Глядя на эти фото, вы сможете увидеть необыкновенную игру света у здания венгерского парламента, фонтан «Охота Матьяша», завораживающий своими деталями, чья архитектура напоминает театральную зарисовку. Или же Цепной мост, глядя на который вы получите ощущение прогулки вдоль его величественных арок», — рассказал Генконсул Венгрии в Екатеринбурге.

Двойной взгляд на Будапешт
Фотограф Дмитрий Часовитин

Андрей Беседин, в свою очередь, рассказал о том, какой смысл он вложил в свои работы.

«Из большого количества городов, в которых мне посчастливилось побывать, Будапешт занимает особое место. Его магия, тепло, уют навсегда остались в моей памяти, и здорово, когда ты смог зафиксировать воспоминания прошлых лет в виде фотоснимков, которые позволяют вернуться в настроение того замечательного путешествия и пережить его заново. Я постарался в своих работах показать не только несомненное великолепие Будапешта, но и свой взгляд на удивительную архитектуру и историю, свое восприятие жизни этого замечательного города. Спасибо Генеральному консулу Венгрии в Екатеринбурге Фабиану Шандору и Уральской Ассоциации Туризма, которые предоставили мне возможность показать мои фотоработы общественности, и пусть это будет моим скромным вкладом в укрепление дружбы между нашими странами», — сказал президент Уральской ТПП.

Двойной взгляд на Будапешт
Фотограф Дмитрий Часовитин

Президент УАТ Михаил Мальцев отметил, что идея организация выставки фоторабот, посвященных Будапешту, появилась благодаря двум событиям.

«С работами Андрея Беседина я впервые познакомился на выставке, приуроченной к его юбилею, и сразу был виден высокий класс мастерства фотохудожника. Что касается творчества Шандора Фабиана, то его работы я увидел в Венгерском консульстве и был абсолютно поражен, узнав, что мастером фотографий, представленных в экспозиции, является именно Генеральный консул Венгрии Шандор Фабиан. Тогда мне и пришло в голову, что уважаемых людей, которые известны и состоялись в бизнесе и дипломатии, мы можем увидеть с другой стороны — через их творчество», — рассказал Михаил Мальцев.

Двойной взгляд на Будапешт
Фотограф Дмитрий Часовитин

Президент УАТ также отметил, что Будапешт представляет особый интерес для уральских туристов, поскольку этот город — фактически единственная открытая для россиян и популярная среди туристов европейская столица. А выставка фотографий, созданных дипломатом, который родился в Венгрии, и бизнесменом, который объездил весь мир, позволит увидеть Будапешт с необычных ракурсов.

Рассказами из истории Будапешта и своими впечатлениями о выставке с посетителями экспозиции также поделился недавно назначенный заместитель Генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Михай Грубер.

Двойной взгляд на Будапешт
Фотограф Дмитрий Часовитин

Выставка «Магия Будапешта» будет открыта на протяжении полутора месяцев по адресу: ул. Энгельса, 7, в здании гостиницы Novotel, на втором этаже. После завершения выставки экспозиция будет размещена в других знаковых местах Екатеринбурга, а также, возможно, будет представлена в Москве.

Двойной взгляд на Будапешт
Фотограф Дмитрий Часовитин

Отметим, что это не первый проект УАТ, представляющий жителям и гостям Екатеринбурга творчество художников и фотографов. Так, весной этого года в рамках празднования Единого дня туризма прошла выставка «Художники Екатеринбурга — к 300-летию любимого Города». Кроме того, по инициативе УАТ в Екатеринбурге проводились выставки фоторабот, организованные совместно с посольством Малайзии и с Республикой Кабардино-Балкария. Михаил Мальцев подчеркнул, что такой формат мероприятий востребован у жителей и гостей Екатеринбурга, а значит, подобные проекты будут проходить на постоянной основе.

Фотографии любезно предоставлены пресс-службой Уральской Торгово-промышленной палаты
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