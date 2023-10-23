Двойной взгляд на Будапешт

В уральской столице 18 октября открылась фотовыставка «Магия Будапешта», организованная Уральской Ассоциацией Туризма (УАТ). На выставке представлены работы Генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и президента Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП) Андрея Беседина.
В открытии экспозиции приняли участие генеральные консулы Франции, Венгрии, Кипра, Азербайджана, главы дипломатической и культурной миссии Италии, а также члены правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, руководители высших учебных заведений, представители Министерства иностранных дел.Фотограф Дмитрий Часовитин
На церемонии открытия Шандор Фабиан рассказал гостям о том, что в своих работах он хотел показать туристам Будапешт глазами человека, который живет в этом городе.
«Создавая свои работы, я старался сделать так, чтобы зритель мог прочувствовать то, что может увидеть только человек, для которого эти места считаются родными. И показать то, что может быть скрыто от бегущего и мечтательного взгляда туриста на местные достопримечательности. Глядя на эти фото, вы сможете увидеть необыкновенную игру света у здания венгерского парламента, фонтан «Охота Матьяша», завораживающий своими деталями, чья архитектура напоминает театральную зарисовку. Или же Цепной мост, глядя на который вы получите ощущение прогулки вдоль его величественных арок», — рассказал Генконсул Венгрии в Екатеринбурге.Фотограф Дмитрий Часовитин
Андрей Беседин, в свою очередь, рассказал о том, какой смысл он вложил в свои работы.
«Из большого количества городов, в которых мне посчастливилось побывать, Будапешт занимает особое место. Его магия, тепло, уют навсегда остались в моей памяти, и здорово, когда ты смог зафиксировать воспоминания прошлых лет в виде фотоснимков, которые позволяют вернуться в настроение того замечательного путешествия и пережить его заново. Я постарался в своих работах показать не только несомненное великолепие Будапешта, но и свой взгляд на удивительную архитектуру и историю, свое восприятие жизни этого замечательного города. Спасибо Генеральному консулу Венгрии в Екатеринбурге Фабиану Шандору и Уральской Ассоциации Туризма, которые предоставили мне возможность показать мои фотоработы общественности, и пусть это будет моим скромным вкладом в укрепление дружбы между нашими странами», — сказал президент Уральской ТПП.Фотограф Дмитрий Часовитин
Президент УАТ Михаил Мальцев отметил, что идея организация выставки фоторабот, посвященных Будапешту, появилась благодаря двум событиям.
«С работами Андрея Беседина я впервые познакомился на выставке, приуроченной к его юбилею, и сразу был виден высокий класс мастерства фотохудожника. Что касается творчества Шандора Фабиана, то его работы я увидел в Венгерском консульстве и был абсолютно поражен, узнав, что мастером фотографий, представленных в экспозиции, является именно Генеральный консул Венгрии Шандор Фабиан. Тогда мне и пришло в голову, что уважаемых людей, которые известны и состоялись в бизнесе и дипломатии, мы можем увидеть с другой стороны — через их творчество», — рассказал Михаил Мальцев.Фотограф Дмитрий Часовитин
Президент УАТ также отметил, что Будапешт представляет особый интерес для уральских туристов, поскольку этот город — фактически единственная открытая для россиян и популярная среди туристов европейская столица. А выставка фотографий, созданных дипломатом, который родился в Венгрии, и бизнесменом, который объездил весь мир, позволит увидеть Будапешт с необычных ракурсов.
Рассказами из истории Будапешта и своими впечатлениями о выставке с посетителями экспозиции также поделился недавно назначенный заместитель Генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Михай Грубер.Фотограф Дмитрий Часовитин
Выставка «Магия Будапешта» будет открыта на протяжении полутора месяцев по адресу: ул. Энгельса, 7, в здании гостиницы Novotel, на втором этаже. После завершения выставки экспозиция будет размещена в других знаковых местах Екатеринбурга, а также, возможно, будет представлена в Москве.Фотограф Дмитрий Часовитин
Отметим, что это не первый проект УАТ, представляющий жителям и гостям Екатеринбурга творчество художников и фотографов. Так, весной этого года в рамках празднования Единого дня туризма прошла
выставка «Художники Екатеринбурга — к 300-летию любимого Города». Кроме того, по инициативе УАТ в Екатеринбурге проводились выставки фоторабот, организованные совместно с посольством Малайзии и с Республикой Кабардино-Балкария. Михаил Мальцев подчеркнул, что такой формат мероприятий востребован у жителей и гостей Екатеринбурга, а значит, подобные проекты будут проходить на постоянной основе.Фотографии любезно предоставлены пресс-службой Уральской Торгово-промышленной палаты