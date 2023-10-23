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Вчера, 13:41

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. В Екатеринбурге в отеле Novotel состоялось открытие фотовыставки «Венгрия: город и природа», организованной Уральской ассоциацией туризма.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

В экспозиции представлены около 20 работ, на которых изображена природа и архитектурные достопримечательности Венгрии: Королевский дворец, здание венгерского парламента, Королевский манеж Будайской крепости и другие.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

Выставленные фотографии были сделаны генеральным консулом Венгрии в Екатеринбурге Шандором Фабианом и уральским предпринимателем, путешественником и меценатам Алексеем Фисенко.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

Шандор Фабиан рассказал, что увлекся фотографией в 90-х годах, используя камеру «Зенит».

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

«В те времена производство фотографий было трудоемким делом. Сейчас все намного проще. Достаточно взять современный гаджет, нажать кнопку, и можно получить отличный снимок. Я считаю, что «Зенит», Canon или iPhone — всего лишь инструменты. Настоящий результат зависит от того, как ты видишь мир», — считает Шандор Фабиан.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил большое значение фотовыставки для развития связей между двумя странами.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

«Открытие этой выставки — знак нашей продолжающейся дружбы с Венгерской республикой — европейской страной, в которой нас до сих пор готовы с радостью принимать. Знаково, что она открывается накануне длинных январских праздников, и жители Екатеринбурга и гости нашего города имеют возможность в эти дни познакомиться с видами Венгрии», — сообщил Михаил Мальцев.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

Также в ходе мероприятия генеральное консульство Венгрии презентовало календарь, посвященный творчеству Павла Петровича Бажова.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

Отметим, что выставка «Венгрия: город и природа» продлится два месяца, вход на нее свободный.

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

Фото УрБК и Станислава Фоминых
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