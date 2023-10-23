В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

В Екатеринбурге открылась выставка фоторабот Генконсула Венгрии Шандора Фабиана и президента Уральской ТПП Андрея ...02.05.2023 В Екатеринбурге открылась выставка «Художники Екатеринбурга — к 300-летию любимого Города» в рамках празднования Единого дня туризма
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге 27 апреля в рамках празднования Единого дня туризма состоялось открытие ...02.02.2022 Президент РФ обсудил с премьер-министром Венгрии запуск дополнительных авиарейсов из Екатеринбурга в Будапешт
УрБК, Москва, 02.02.2022. В ходе российско-венгерских переговоров, прошедших вчера в Москве, президент РФ Владимир ...16.12.2021 Из Екатеринбурга в Будапешт весной 2022 года будет летать еще один авиаперевозчик
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан анонсировал появление весной ...01.12.2015 Коротко о событиях дня
В 12.30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, ...