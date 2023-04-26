В Екатеринбурге открылась выставка «Художники Екатеринбурга — к 300-летию любимого Города» в рамках празднования Единого дня туризма

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге 27 апреля в рамках празднования Единого дня туризма состоялось открытие выставки «Художники Екатеринбурга — к 300-летию любимого Города». Она будет открыта в течение трех недель, сообщает пресс-служба Уральской ассоциации туризма (УАТ).



На выставке представлены работы уральских художников Миши Брусиловского, Виталия Воловича, Геннадия Мосина, Михаила Сажаева, Олега Елового, а также ряда уральских авангардистов.





Фото предоставлено пресс-службой Уральской ассоциации туризма



Открытие выставки, организованное УАТ — Уральским отделением Российского союза туриндустрии, посетили главы дипломатических миссий — генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан, главы национальных объединений, представители правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга, а также участники туристического рынка и предприниматели города.



Посетить выставку могут все желающие по адресу город Екатеринбург, улица Энгельса, д. 7, Novotel, 2 этаж. Вход свободный.