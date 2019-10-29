Прокуратура обязала администрацию Белоярского за год построить школу

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В Белоярском муниципальном округе Свердловской области после вмешательства местные власти определили срок строительства школы и детского сада в селе Косулино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки, проведенной надзорным органом, было установлено, что в селе, значительно увеличившем численность населения за последние десять лет, нарушаются конституционные права детей на получение качественного и доступного образования. В настоящее время в Косулино функционируют лишь одна средняя общеобразовательная школа № 8 и один детский сад № 34 «Родничок».



Анализ текущей ситуации показал, что родители вынуждены искать альтернативные варианты дошкольного образования для своих детей, включая частные учреждения или образовательные организации в других населенных пунктах Белоярского района. Кроме того, отмечается перегрузка учебных классов, что подтверждается увеличением числа учащихся на 297 человек за последний год, согласно данным прокуратуры Свердловской области.



На основании выявленных нарушений межрайонный прокурор направил в суд административные иски с требованием признать бездействие органов местного самоуправления незаконным и обязать администрацию Белоярского муниципального округа принять все необходимые меры для обеспечения доступности образовательных услуг в селе Косулино. В частности, было предложено построить дополнительные образовательные учреждения: школу и детский сад.



Суд удовлетворил требования прокурора, возложив на администрацию Белоярского муниципального округа обязанность добровольно исполнить судебное решение до 31 декабря 2026 года.