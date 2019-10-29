УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Прокуратура обязала администрацию Белоярского за год построить школу

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В Белоярском муниципальном округе Свердловской области после вмешательства местные власти определили срок строительства школы и детского сада в селе Косулино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки, проведенной надзорным органом, было установлено, что в селе, значительно увеличившем численность населения за последние десять лет, нарушаются конституционные права детей на получение качественного и доступного образования. В настоящее время в Косулино функционируют лишь одна средняя общеобразовательная школа № 8 и один детский сад № 34 «Родничок».

Анализ текущей ситуации показал, что родители вынуждены искать альтернативные варианты дошкольного образования для своих детей, включая частные учреждения или образовательные организации в других населенных пунктах Белоярского района. Кроме того, отмечается перегрузка учебных классов, что подтверждается увеличением числа учащихся на 297 человек за последний год, согласно данным прокуратуры Свердловской области.

На основании выявленных нарушений межрайонный прокурор направил в суд административные иски с требованием признать бездействие органов местного самоуправления незаконным и обязать администрацию Белоярского муниципального округа принять все необходимые меры для обеспечения доступности образовательных услуг в селе Косулино. В частности, было предложено построить дополнительные образовательные учреждения: школу и детский сад.

Суд удовлетворил требования прокурора, возложив на администрацию Белоярского муниципального округа обязанность добровольно исполнить судебное решение до 31 декабря 2026 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.10.2019 У жителя Екатеринбурга арестовали дом из-за долга в 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Судебные приставы Белоярского районного отдела арестовали дом екатеринбуржца в поселке ...

19.07.2017 Администрацию Тугулыма оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за закрытого детского сада

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Администрацию Тугулымского городского округа оштрафовали на 100 тыс. руб. из-за ...

14.06.2016 Суд обязал администрацию Белоярского ГО вернуть 1 млн руб. за фиктивный водопровод

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2016. Белоярский районный суд обязал администрацию Белоярского городского округа вернуть в ...

22.12.2015 Администрация Белоярского городского округа незаконно отдала в аренду земельный участок

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2015. В Белоярском городском округе по иску прокуратуры в федеральную собственность возвращен ...

28.04.2012 Износ систем коммунальной инфраструктуры Белоярского городского округа превысил 80%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2012. В рамках программы по восстановлению законности в ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.