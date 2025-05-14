Путепровод по запросам жителей

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вместе с главой Федерального дорожного агентства РФ Романом Новиковым 9 сентября дали старт строительству путепровода через железную дорогу на 54-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Это далеко не первый крупный проект, реализуемый на Среднем Урале. Сейчас в регионе идет ремонт 28 мостов и путепроводов.Старт работам на площадке вблизи села Логиново был дан с запуска буровой установки. Она устанавливает буронабивные сваи, которые станут надежным фундаментом для опор путепровода.«Несмотря на то, что более 30 лет мы мечтали об этой дороге, сегодня можем с уверенностью заявить, что путепровод появится в кратчайшие сроки. Это будет современное, четырехполосное строение с освещением и соответствующими развязками, созданное для удобства людей. Уверен, что после запуска жители сразу почувствуют кардинальные изменения на этой дороге — именно в этом и заключается наша главная цель и задача», — прокомментировал Денис Паслер начало проекта в своем Телеграм-канале.Строительство этого моста Денис Паслер анонсировал на встрече с жителями Каменска-Уральского. Свердловчане многократно жаловались на то, что вынуждены часами стоять в километровых пробках на железнодорожном переезде.В результате строительства нового путепровода будет устранено одноуровневое пересечение с железнодорожными путями, а федеральная автомагистраль будет расширена до четырех полос с разделением встречных транспортных потоков посредством установки барьерного ограждения. Дополнительно будут сооружены транспортные подходы и разворотные петли, обеспечивающие удобство транспортной связи с прилегающими населенными пунктами.«Мы работаем в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который направлен на достижение главной цели — повышение комфорта и безопасности жизни граждан нашей страны. В этой связи такие объекты, безусловно, способствуют решению данного вопроса. На сегодняшний день все организационные вопросы министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством полностью урегулированы, вся необходимая поддержка от Свердловской области оказана. Теперь наша задача — выполнить работы в срок с высоким уровнем качества», — отметил Роман Новиков.Согласно утвержденному плану, первый этап строительных работ по возведению путепровода планируется завершить к концу 2027 года. В соответствии с условиями контракта будет реализовано мостовое сооружение длиной более 30 м и шириной 26 м. Ввод в эксплуатацию нового путепровода позволит оптимизировать транспортные потоки, минимизировать периодические транспортные заторы, вызванные перекрытием железнодорожного переезда, а также повысить пропускную способность и уровень дорожной безопасности на участке федеральной автомобильной трассы.Следует отметить, что еще в преддверии 1 сентября Д. Паслер рассказывал о ремонте более 172 км дорог, ведущих в школы, техникумы и досуговые центры. Всего работы велись на тот момент на 86 участках.«Благодаря этому дорога в школу станет быстрее и безопаснее. Также прошу глав муниципалитетов убедиться в безопасности подъездных путей и подходов к учебным заведениям. Необходимо проверить исправность светофоров и наличие дорожных знаков, при необходимости обновить разметку. Безопасность детей — задача номер один», — сказал Денис Паслер.В Каменском муниципальном округе завершены ремонтные работы на участке автодороги Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк, протяженностью с 16-го по 30-й км. Данная трасса, также известная как Барабановский тракт, проходит через село Сипавское, где расположена Пироговская средняя общеобразовательная школа.Еще одним важным объектом в Каменском округе является ремонт двух отрезков автодороги Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный. Первый участок данной трассы проходит через поселок Мартюш, где функционирует Бродовская средняя общеобразовательная школа, являющаяся крупнейшим образовательным учреждением муниципалитета, в котором обучается более 500 учащихся. В школе действуют Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», школьный спортивный клуб и Центр детских инициатив. Гордостью школы является музей, созданный усилиями учащихся и педагогов.В Полевском муниципальном округе близятся к завершению ремонтные работы на первых семи километрах автодороги Полевской — Мраморское. В селе Мраморское расположена общеобразовательная школа, которая в новом учебном году примет не только школьников, но и детей дошкольного возраста.Завершены работы на дорогах, ведущих к школам в городском округе Верхняя Пышма, в муниципальном образовании Алапаевское, в Артинском городском округе.В Артемовском муниципальном округе дорожники высокими темпами провели ремонт автодороги Артемовский — Зайково. Она ведет к уникальному аграрному техникуму, являющемуся старейшим и единственным учебным заведением в регионе, специализирующимся на профессиональной подготовке специалистов для сельскохозяйственной отрасли. Изначально в 2025 году предусматривался ремонт лишь 7 км данной трассы. Однако благодаря высокой скорости выполнения работ подрядчиком, в текущем сезоне уже отремонтировано 13 км дороги.К 2030 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожники должны отремонтировать почти 800 км региональных трасс, построить свыше 100 км тротуаров и линий освещения.