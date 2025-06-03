В Свердловской области обновят более 400 км дорог

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УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о перспективах строительства ...

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УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и ...