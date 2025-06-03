В Свердловской области обновят более 400 км дорог

В Свердловской области в нынешнем году планируется отремонтировать 442 км дорог. Из них 172 км — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер, сообщает
департамент информполитики региона.
Д. Паслер отметил, что работы идут на 86 участках. Среди ремонтируемых объектов — 28 мостов и путепроводов. Работы проходят в ночное время, чтобы не создавать помех автомобилистам.
«Одна из главных тем, которая часто звучит при общении с жителями разных территорий и о которой мне часто пишут, — это состояние дорог. По поручению президента России до 2030 года мы должны привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети — ключевых и самых востребованных дорог», — написал Д. Паслер.
Следует отметить, что для достижения этой цели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать почти 800 км региональных дорог и построить более 100 км тротуаров и линий освещения.
Ранее Д. Паслер поручил начать капитальный ремонт участка автодороги Кушва — Нижняя Тура, о чем его ранее просили в ходе личного приема. Данный участок важен для жителей Нижнетуринского района и прилегающих деревень. Глава региона дал задание министерству транспорта и дорожного хозяйства провести ремонт проблемного участка до конца октября.
Добавим, что данный участок между 39 и 41 километром выполнен в грунте, тогда как остальная часть трассы имеет асфальтобетонное покрытие. На данный момент рабочие выполнили фрезерование, демонтировали старые и установили новые водопропускные трубы и дорожные знаки. Сейчас на участке идут земляные работы с целью устранения имеющегося перепада высот и укрепления обочин и откосов. Затем будет проведена укладка новой трехслойной дорожной одежды, одним из слоев станет новое асфальтобетонное покрытие.
На другом участке той же дороги, на пересечении с трассой Нижняя Тура — Качканар, планируется установить четыре светофора и обустроить пешеходные переходы, а также оборудовать искусственное освещение, тротуары и пешеходное ограждение.
Благодаря ремонту жители малых населенных пунктов будут обеспечены надежной связью с крупными транспортными артериями.
В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения числа ДТП в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году на дорогах области будет установлено свыше 1,5 тыс. знаков и около 50 км барьерных ограждений.
Также запланирована установка 4 км пешеходных ограждений и строительство более 11 км новых тротуаров. Для приведения дорог к современным нормативам на ремонтируемых участках будет нанесена новая разметка, общая площадь которой составит более 70 тыс. кв. м. Помимо этого, на дорогах регионального значения появится 20 современных пешеходных переходов.
Отметим, что после зимы было восстановлено более 500 участков дорог региона общей площадью 385,4 тыс. кв. м. В работах было задействовано 69 дорожных бригад.
В частности, был выполнен ремонт на трассе Асбест — Белоярский, где выявили дефекты дорожного полотна, вызванные движением большегрузного транспорта. Все повреждения были устранены. В настоящее время проходит укладка асфальтобетона. Управление дорог продолжает работу по выявлению дефектов и их устранению на других участках.
В нынешнем году на финансирование ремонта региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с целью приведения дорог Среднего Урала в нормативное состояние было выделено почти 14 млрд руб.
Программу дорожных работ до 2030 года и показатели, которых необходимо достичь, были утверждены меморандумом, подписанным врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером и руководителем федерального дорожного агентства Романом Новиковым.
В том числе запланировано продолжение капитального ремонта и расширение до четырех полос автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень, которая является частью федеральной трассы М-12 «Восток». Завершить работы планируется уже в следующем году. Также в текущем году начнется строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Работы по его строительству начнутся уже в сентябре этого года.
Помимо этого, Денис Паслер сообщил о перспективах строительства новых кольцевых автодорог вокруг Екатеринбурга, отметив, что на сегодняшний день уже заключен контракт на расширение участка северного полукольца от Тюменского тракта до Режевского, на общую сумму более 18 млрд руб. По словам Д. Паслера, новые трассы охватят и соединят единой транспортной системой города-спутники, что существенно упростит выстраивание всех других связей внутри территории. Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области