Жителя Нижней Салды будут судить за махинации с ювелирными изделиями на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Верхней Салде ювелир предстанет перед судом за мошенничество с украшениями клиентов на сумму более 2,1 млн руб. Уголовное дело направлено в Верхнесалдинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, мужчина с октября 2019 по декабрь 2022 года занимался изготовлением и реализацией ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве индивидуального предпринимателя. Обвиняемый принимал от граждан ювелирные изделия из драгоценных металлов для ремонта, а также изготовления новых украшений. Кроме этого, мастер брал с клиентов предоплату, обещая выполнить все работы в срок. Однако обязательств своих не выполнял.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии с частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере».
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