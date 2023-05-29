В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о махинациях с жилой недвижимостью на сумму более 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Екатеринбурге вынесен приговор гражданину, обвиняемому в махинациях с жилыми помещениями. Общая сумма ущерба для потерпевших составила более 13,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый в период с 2011 по 2019 год в сговоре с подельниками предлагал одиноким гражданам продать их жилье, а взамен приобрести объект меньшей площади. Вырученные от продажи деньги обещали направить на погашение долгов за коммунальные услуги. После получения согласия собственника жилье переоформляли на иное лицо, а деньги потерпевшим не передавали.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных прокуратурой, вынес приговор в соответствии с частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору, а также в составе организованной группы, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 4 статьи 159УК РФ «Покушение на мошенничество и пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета».
Осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, оказав следователям помощь в расследовании преступлений. Ему назначено наказание в виде шести лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного более 5,4 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.
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